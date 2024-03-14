拒賣慣竊物品 布碌崙華裔店主遭攻擊

U大道交西10街一間雜貨店店主，日前遭人攻擊。(谷歌地圖)

布碌崙 (布魯克林)鄰近班森賀華社的格雷夫森德(Gravesend)，日前一間華裔 雜貨店的店主，因拒絕出售貨物給屢次到他店裡盜竊的非洲裔慣犯，遭對方出手攻擊；此人目前還在逃，紐約市 警呼籲民眾提供線索。

據62分局紀錄顯示，該案發生於U大道交西10街的一間華裔經營的雜貨店內；店主指出，該名涉案人過去常到店內偷東西，店裡的所有員工都認得此人，本月5日他再次出現店裡時，他們拒絕賣東西給他。

不料男子突然惱羞成怒，並在店內撒野，拿起貨架上的一個罐頭盒子丟向其中一名女員工，所幸沒有擊中；男子之後跑到店主面前，舉起手朝其左臉頰揮了一拳，接著往不知名方向逃逸，受害店主的臉部因受傷而紅腫瘀青。

不久後，62分局警員接報趕往現場調查，試圖派出警車在周邊區域搜尋攻擊者，但沒有收穫；警方目前已介入調查，呼籲知情者若有任何信息，可立刻撥打止罪熱線(800)577-TIPS(8477)，也可登錄止罪網站www.nypdcrimestopper.com，或透過手機發消息至 274637(CRIMES)，然後輸入TIP577，或在推特上@NYPDTips，還可透過止罪手機應用程序「CS-NYC」提供線索，消息來源絕對保密。