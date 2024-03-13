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中城高中驚見仇恨塗鴉 校方急裝金屬探測器

記者劉梓祁／紐約報導
曼哈頓中城燈塔高中，現種族主義塗鴉及槍擊威脅。(截自蘋果地圖)
曼哈頓中城燈塔高中，現種族主義塗鴉及槍擊威脅。(截自蘋果地圖)

目前紐約市的仇恨犯罪數量仍在歷史高位，位於曼哈頓中城的燈塔高中(Beacon High School)校內浴室近內發現紅色塗鴉的納粹標誌，塗鴉上寫著「我討厭非洲裔」和「我要射爆學校」等仇恨話語，引發校內恐慌；12日校方加裝金屬探測器，防止攻擊案發生。

根據多位學生及家長，位於中城地獄廚房(Hell's Kitchen)區域的燈塔高中(Beacon High School)，上周出現紅色塗鴉的納粹標誌，塗鴉者除了威脅將在校內開槍，更發表種族仇恨言論，內容還寫著「我吸毒，我覺得活下去沒有任何意義，而且我會拉所有人跟我一起下水(如果他們是非洲裔)」。

12日該校裝上金屬探測器後，警方及校園安全部門在旁帶命，學生在引導下依次經過探測器，並需手持包中的電腦等電子設備。

該校的一名教師表示，她對仇恨塗鴉和安保加強感到「不安」。有高年級學生指，類似措施去年也曾實施，但僅持續有一天。公開資料顯示，該學校曾被評為全國第548最佳高中和紐約市第30最佳高中。根據統計，在近1500名學生中有超過三分之二為少數族裔，且約36%經濟條件不佳、15%為非洲裔；亞裔學生則約有11.7%。

事後，該校校長溫圖拉(Johnny Ventura)曾向學生和家長發出公開信，表示自己作為非洲拉丁裔，對仇恨塗鴉感到「憤怒」和「悲傷」，因其會為校內所有人產生威脅。他說，該校始終倡導多樣性和包容性，但未曾預料會有成員寫下如此話語。

市教育局發言人斯蒂爾(Nathaniel Styer)表示，教育總監班克斯(David Banks)多次明確表示，所有形式的偏見和仇恨，例如反猶太主義，在公共學校中均「沒有立足之地」。斯蒂爾還說，在涉事塗鴉被發現後，市警已到場並封鎖相關區域，但仍將出於謹慎而增加安保措施。

納粹 紐約市 亞裔

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