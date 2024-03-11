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皇后區2賊闖空門 屋主損失3.7萬元

記者高雲兒／紐約報導
紐約市皇后區貝賽一帶最近發生入屋盜竊案，被害者為華裔，預計損失在3萬7000元左右；目前警方已公布兩名在光天化日下入屋行竊的男嫌照片，並懸賞最高3500元，呼籲民眾提供線索。(市警局提供)
紐約市皇后區貝賽一帶最近發生入屋盜竊案，被害者為華裔，預計損失在3萬7000元左右；目前警方已公布兩名在光天化日下入屋行竊的男嫌照片，並懸賞最高3500元，呼籲民眾提供線索。(市警局提供)

紐約市皇后區貝賽一帶最近發生入屋盜竊案，被害者為華裔，預計損失在3萬7000元左右；目前警方已公布兩名在光天化日下入屋行竊的男嫌照片，並懸賞最高3500元，呼籲民眾提供線索。

根據警方，2月28日中午12時15分左右，兩名男嫌開車在長島快速路(Long Island Expressway)以南一側的Cloverdale大道現身，並在附近的64大道把車停下；之後嫌犯下車，並拿來一把梯子，用來撬開並攀爬進附近一住宅。二人進屋後趁屋內沒人，搜集了價值約3萬7000元的珠寶和衣物。警方表示，兩名嫌犯之後開黑色轎車逃離，現場無人受傷。經調查，屋主是華人。

紐約市警察局近日發布兩名嫌犯的監視器照片，其中一人穿著全黑服裝，而他的搭檔則穿著黑色連帽衛衣和灰色褲子，戴著口罩。警方懸賞3500元，鼓勵民眾積極提供有關這起案件的信息。

警方表示，民眾可立刻撥打止罪熱線(800)577-TIPS(8477)，也可登錄止罪網站www.nypdcrimestoppers.com，或透過手機發消息至 274637(CRIMES)，然後輸入TIP577，或在推特上@NYPDTips，還可透過止罪手機應用程序「CS-NYC」提供線索。

紐約市 長島 口罩

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