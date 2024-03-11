班森賀華男深夜散步 被兩人搶劫

報住在海灣公園大道交82街的七旬華翁日前家中被人盜竊。(谷歌地圖)

記者顏潔恩／紐約報導

布碌崙 (布魯克林)班森賀一名華男 日前深夜外出散步，遭兩名陌生男子持刀搶劫，兩匪至今在逃；管轄當地的市警62分局目前發布消息，呼籲知情民眾提供線索。

根據紀錄，該案發生於2月27日凌晨3時左右，在貝瑞吉公園大道交海灣公園大道(Bay Parkway)處，一名36歲的華裔 男子當時從家裡外出散步，不料遇到兩名全黑著裝的男子搶劫。

華男形容，兩匪衝到他面前阻擋他的去路，其中一人則亮出一把刀子威脅，另一人則用手臂勒著他的脖子；華男隨後拿出身上的錢包並丟在地上，兩匪見狀鬆手，受害者得以逃脫，他在安全距離開外目擊兩匪撿起錢包後跳上一輛汽車離開，沿著貝瑞吉公園大道南向逃逸。

受害者隨後立刻報警時向警員提到，由於夜晚燈光昏暗，沒有看清車牌，但確定是一輛黑色轎車，兩匪搶走的錢包內有20元現金。

不久後，多名警員抵達現場調查，也到附近區域搜索兩匪的身影，但沒有消息，受害者也在現場接受救護人員的檢查，並無大礙。

該轄區日前也發生一起華裔住家被入室盜竊的案件，一名報住在海灣公園大道交82街的74歲華翁報警稱，本月2日下午3時左右回到家時，發現大門遭人撬開，而放在大廳內的一個鏡子和存錢罐已不見蹤影；他表示，罐內放有20、50、100元鈔票，共計至少有1500元。

62分局警員隨後到場調查，但因屋內外未設有監控錄像，導致調查困難；警方呼籲民眾若有任何信息，可立刻撥打止罪熱線(800)577-TIPS(8477)，也可登錄止罪網站www.nypdcrimestoppers.com，或透過手機發消息至 274637(CRIMES)，然後輸入TIP577，或在推特上@NYPDTips，還可透過止罪手機應用程序「CS-NYC」提供線索，消息來源絕對保密。