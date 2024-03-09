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跨性別者尋死 亞裔警徒手攀橋救下

記者劉梓祁／紐約報導
五分局巡官金學洙發現欲輕生者後，立刻攀爬施救。(市警提供)
五分局巡官金學洙發現欲輕生者後，立刻攀爬施救。(市警提供)

自去年多位警員在火場幫助受困長者撤離後，曼哈頓華埠市警(NYPD)五分局本周再有成員展現英勇事蹟，一名亞裔巡官在雨中不顧自身安危，徒手爬上布碌崙(布魯克林)大橋救下一名欲輕生的跨性別者。

根據警方所公布隨身相機片段，五分局巡官金學洙(Hak S. Kim，音譯)在6日下午3時51分前後，於執勤經過布碌崙大橋時，發現一名跨性別者坐在橋梁旁準備輕生，隨即徒手爬上鋼架勸說，最終成功將其救下。金學洙回憶說，因輕生者目測十分年輕且已處在橋梁邊緣，發現後便立刻上前阻止，並未過多顧慮複雜的天氣和交通情況。

五分局巡官金學洙不顧自身安危，冒雨徒手爬上布碌崙大橋，救下一名欲輕生的跨性別者。...
五分局巡官金學洙不顧自身安危，冒雨徒手爬上布碌崙大橋，救下一名欲輕生的跨性別者。(記者劉梓祁／攝影)

對此，五分局局長陳韜用「真正的救星」形容金學洙的英勇行為。陳韜表示，金學洙在解救該輕生者前，實則並未接到此任務，但他依然在乘車經過大橋並發現該人後，「毫不猶豫地」下車並在寒冷大雨中爬上濕滑的橋架上施救。

市警表示，此案最初由輕生者母親報警通知，隨後分配予布碌崙84分局負責響應，因此金學洙在未接收任何相關信息的前提下，勇敢施救。錄像顯示，在金學洙僅用幾秒爬上橋梁後，即刻對該名輕生者說道「這不值得」、「不要這麼做」等話語，並立刻抓住其小腿，懸空陪同輕生者近30分鐘，直至急救人員到達。

金學洙攀爬上橋梁施救，下方仍有較大車流。(市警提供)
金學洙攀爬上橋梁施救，下方仍有較大車流。(市警提供)

期間，他還說，「我叫金學洙，我有三個孩子，雖然我不知道你正經歷何種困難，但那不值得失去生命，我們會幫你度過難關」；金學洙事後表示，由於自己在家中既有父親也有兒子的角色，所以十分理解期盼親人安全歸家的心情，因此相信輕生者的父母，也不願見到慘劇發生。

日前一名跨性別者嘗試在布碌崙大橋輕生。(市警提供)
日前一名跨性別者嘗試在布碌崙大橋輕生。(市警提供)

知情人表示，輕生者年齡為25歲，具有抑鬱症病史，且其母稱已有六個月未有服藥，導致最後上橋尋死；據了解，該人生理性別為男性，目前正處在性別轉變過程中。

紀錄顯示，金學洙在九歲時從韓國移民來美，隨後在2002年加入市警，目前在五分局同時擔任有廉政監督員(Integrity-control Officer)職務。社區事務官張棟錦表示，初入警局時金學洙便是自己的培訓警佐，對他的印象是一位友善和嚴肅處事的同僚。

布碌崙 跨性別 華埠

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