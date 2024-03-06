2月地鐵犯罪案降低 華人無感

根據市警5日公布2月犯罪統計數據，在增加巡邏警員數量後，地下交通系統內罪案與去年同期相比有顯著減少。(取自大都會運輸署)

在本年初錄得地鐵罪案數快速升高後，紐約市警(NYPD)於5日公布2月犯罪統計數據，其顯示在增加巡邏警員數量後，地下交通系統內罪案與去年同期相比有顯著減少，不過近日連續多起地鐵內犯罪，仍讓華人 乘客感到不安全；另外數據也顯示，即便地鐵內警力增加，重罪攻擊案較1月相比，並無減少。

市警數據顯示，在過去一個月內，全市五區總體犯罪事件呈下降趨勢，較往年同期減少1.1%，其中槍擊 、謀殺和其它重大罪案均有回落。然而，此前有多起惡性事件發生於地鐵系統，性質包含槍擊及傷人，再度引發公眾對公共交通治安的擔憂。

不過警方對此表示，自上月起每日增派逾1000名警員至地鐵內巡邏後，相關罪案數量明顯減少，其中2月犯罪數較去年同期下降15.4%。統計細節顯示，上月發生在地鐵內的搶劫案件減少5%、重大盜竊下降28.6%，但重攻擊案依然持平為35起。

早前市警數據指，2024年近前兩個月內的地鐵犯罪與去年同期相比增長近20%，其中重大盜竊大幅增加。市警表示，截至2月的地鐵內逮捕數較過往上升約45%，但在全市重大犯罪中的比率，尚不足2%。

市警總局局長卡班(Edward Caban)表示，地鐵作為市民通勤的必要工具，將利用一切資源阻止和預防犯罪發生。5日亞當斯也宣布，市警將恢復並加強市內部分地鐵站 的包、箱檢查工作，遏制頻發的地鐵罪案。

即便市警數據顯示地鐵犯罪有改善，每日搭乘地鐵通勤的華人上班族林海瓊則說，看到新聞裡每次報導有人在地鐵中被推、被搶還是感到很害怕，覺得地鐵「不安全」；雖然根據市警，地鐵內的重大犯罪比率低，但「跟全市那麼大的範圍相比，地鐵的範圍相對小，在這麼小的地方就發生這麼多犯罪，實在令人不安。」

上月全市槍擊事件下降15.9%，與去年同期相比減少19.8%的槍擊受害者，並有302人因非法持有槍枝被捕。同時，汽車重竊案下降13%，為連續第三個月減少。

且被盜車輛與2023年同期相比減少203輛。

另外，盜竊案數量下降6.2%，但重罪襲擊和搶劫分別增加3.6%和4.8%。