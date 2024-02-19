地鐵站設逃票騙局還推人 警緝1嫌

嫌犯作案照片。(市警局提供)

皇后區 一名男子近日在地鐵站 內，布局「逃票騙局」，並將一名70歲男子推到在地，市警局發布嫌犯作案照片，呼籲知情民眾提供線索。

根據市警局，15日上午11時40分左右，在皇后區傑克森高地-羅斯福大道地鐵站(Jackson Heights – Roosevelt Avenue)，這名男嫌為一名70歲男子打開了E線地鐵的緊急門，男子試圖通過大門，走進站內，男嫌則要求70歲男子向他付費後才能進入，二人開始了口頭上的爭執。

當70歲男子最終拒絕交錢時，男嫌顯得十分憤怒，並將他推倒在水泥地上，然後逃離了現場。70歲男子因頭部割傷和瘀傷而在現場接受治療，但拒絕去醫院接受檢查。警方公布了嫌犯的作案照片，呼籲知情民眾提供線索。從監控錄像來看，嫌犯據信年齡在40多歲，最後一次出現時戴著眼鏡、穿著黑色夾克、褲子以及紅色的運動鞋。

民眾看到與照片和視頻中特徵類似的人，可立刻撥打止罪熱線(800)577-TIPS(8477)，也可登錄止罪網站www.nypdcrimestopper.com，或通過手機發消息至 274637(CRIMES)，然後輸入TIP577，或在推特 上@NYPDTips，還可通過止罪手機應用程序「CS-NYC」提供線索，消息來源絕對保密。