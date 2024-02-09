時報廣場無證客襲警案 7人被起訴

白艾榮、亞當斯和市警總局探長肯尼8日召開新聞發布會，說明時報廣場的無證客襲警案進度。(記者許君達／攝影)

曼哈頓地區檢察官白艾榮 (Alvin Bragg)8日與市長亞當斯 (Eric Adams)、市警總局探長肯尼(Joseph Kenny)共同針對上個月時報廣場無證客 圍毆警察案件及調查進度說明；目前，共有七名涉案嫌犯被控，另有三名參與襲警者身分尚未確定。

該案發生在1月27日晚間8時30分左右，兩名警察在時報廣場附近的西42街遭到一群青年男子圍毆，目前被捕的嫌犯均為住在附近安置中心的無證客。

根據法庭紀錄，案發前，當事警察曾嘗試抓捕現已被認定為主犯的布里托(Yohenry Brito)。警察先將布里托推到牆上，在他試圖逃跑時，又被警察按倒在地。在布里托與警察搏鬥的過程中，其他嫌犯圍攏，其中一些人對兩名警察毆打或腳踢，造成輕傷。

肯尼表示，當時兩名員警正在疏散人群，但布里托拒絕聽從指令；警方未回應當事警員是否存在暴力執法的問題，也沒有公開警員隨身記錄儀的影像紀錄。

案發後，涉嫌襲警的四名嫌犯當場被捕，布里托則在1月31日被捕。然而除布里托因無法跨過保釋金門檻而一直在押外，另外四人都獲得了無現金保釋、當場釋放；不過此後傳出他們棄保潛逃，使批准他們獲保的白艾榮和曼哈頓地方法官受到抨擊，包括州長霍楚(Kathy Hochul)和州檢察長詹樂霞(Letitia James)都曾公開批評。

白艾榮詳細介紹四名獲得無現金保釋的嫌犯的犯罪情況，但並未直接回應他們是否已潛逃的問題。(記者許君達／攝影)

白艾榮在8日的記者會上回應，表示是否有資格無保獲釋，要根據嫌犯罪行的輕重決定。他的調查團隊在進行了全面的研究後，認為獲釋的四人對犯罪的參與程度有限，其中兩人與當事警察有過肢體接觸，另外兩人並未參與對警察的直接襲擊，僅在旁邊圍觀或製造混亂。

對於獲保四人是否已潛逃的問題，白艾榮並未給出明確答覆，僅說：「有傳聞稱前一日聯邦執法部門在亞利桑那州抓獲了四名嫌犯，但經確認，那四人與本案中獲保的四人完全沒有關係。」

除了上述五名嫌犯外，同時被起訴的兩人尚未被捕，他們的身分信息和被控情況需要依法保密。此外，白艾榮還公布了三名未確認身分的嫌犯，要求民眾提供線索。

亞當斯出席發布會。圖中背景為參與了襲警但尚未確定身分的在逃嫌犯影像。(記者許君達／攝影)

亞當斯表示，這幾名嫌犯只是「極少數」，他們的行為不能代表全市超過17萬名無證客，絕大部分人們來到這裡只是為了追求一個美國夢。