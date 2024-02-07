涉持槍搶劫法拉盛非法賭檔 1中國公民被捕

一名中國公民涉持槍搶劫非法賭檔被捕。圖為東區聯邦法院。(美聯社)

紐約東區聯邦檢察官辦公室的起訴書顯示，來自皇后區阿斯托利亞(Astoria)的貝里(Jamel Berry)和中國公民王忠(Zhong Wang，音譯)，涉嫌在去年7月持槍搶劫法拉盛 一家非法賭檔，並在開槍擊 中一名男子腹部並搶走3000元現金後逃跑，他們被控密謀搶劫、持武、在暴力犯罪 中開槍(discharging a firearm during a crime of violence)等罪。

本報記者6日從東區法院處獲悉，另有其他兩名被告截至發稿仍在逃。非法賭檔位於法拉盛艾利大道(Avery Ave.)。貝里和王忠二人，在上周已經過堂，均對以上指控拒絕認罪。貝里的律師為公辯律師，王忠已請代表律師Sean Haran，若罪成，二人將面臨至少十年的強制監禁。

東區法院處還透露，貝里1999年生，報住在阿斯托利亞。王忠1989年生，報住在法拉盛一家「未知的酒店」，為中國公民。

根據起訴書，2023年7月19日晚，貝里、王忠和另兩名男子戴著口罩，在午夜過後闖入法拉盛一家非法賭檔。在搶劫開始前幾分鐘，王忠強行進入靠近可樂娜公園(Flushing Meadows Corona Park)東北邊緣的該大樓地下室，切斷電源，以為武裝搶劫提供便利。

進入非法賭檔後，貝里和同夥們用金屬管猛擊一人，展示槍枝。他們搶走了約3000元現金，然後開槍擊中了「一名無辜男子」的腹部，隨後逃離了犯罪現場。急救人員將受害者送往紐約長老會皇后醫院接受治療。

調查人員發現，附近的監視器錄下了貝里、王忠和他們的同夥，他們在離非法賭檔附近的一處地點碰頭，然後一同走到賭檔。

據了解，貝里在2020年，曾被聯邦調查局(FBI)指控試圖非法持有武器並被判有罪。

另一份本報記者獲悉的「拘留備忘錄」(Detention Memo)法庭文件顯示，被槍擊中腹部的受害者並無生命危險。而考慮到開槍最低十年的強制監禁，以及他們被監控錄像捕捉清晰人臉等大量的實證，聯邦檢察官布萊恩普萊斯(Price)要求對二人進行審前拘留，「尤其是王忠，他不是美國公民，與中國有著廣泛的聯繫，而中國與美國沒有引渡條約。 由於這些原因，他的潛逃風險更大，政府尋求拘留。」

王忠已被下令關押，而貝里則在家拘留。