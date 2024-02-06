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紐約市警1月犯罪數據 有組織盜竊案急增

記者許君達／紐約報導
市警公布2024年1月犯罪統計情況，重大犯罪同比減少，有組織盜搶顯著增加。(記者許君達／攝影)
市警公布2024年1月犯罪統計情況，重大犯罪同比減少，有組織盜搶顯著增加。(記者許君達／攝影)

市警總局(NYPD)5日公布今年1月全市犯罪統計報告，數據顯示，與上年同期相比，2024年嚴重暴力犯罪和盜搶犯罪大幅下降，但有組織扒竊行為則存在明顯的上升趨勢。

報告表明，1月的總體犯罪指數同比下降2.9%，七大主要犯罪行為總數減少了296起，扭轉了去年12月略有上升的趨勢，而逮捕人數則增加了5.7%，證明執法力度有所加強。在整體下降趨勢中，謀殺、強姦和入室盜竊(burglary)下降明顯，降幅均接近或超過20%，而盜車犯罪和重罪攻擊(felony assault)則略有下降。不過，搶劫和重竊(grand larceny)案件則有所上升，其中搶劫同比增加了5.4%。

值得注意的是，1月發生在交通工具上的案件同比暴增，增幅接近50%。其中增長最顯著的是一些有組織的扒竊團伙，他們活躍在地鐵等公共交通系統中，除了針對防範意識較弱的普通乘客外，還會重點針對醉酒或熟睡者。市警方面已加強在地鐵、交通樞紐等場所的警力。除威懾交通系統內的暴力犯罪外，警方也會繼續重點打擊包括逃票在內的一些輕微犯罪。

此外，仇恨犯罪的統計數據顯示，針對亞裔的仇恨犯罪1月接報一件，在所有目標群體中保持低位，並與去年同期持平。總體趨勢表明，當前仇恨犯罪的主要針對目標是猶太人，亞裔受關注的程度已出現顯著降低，亞裔人群需要學會更好地自我保護。而如果真的遭遇仇恨襲擊，也有必要報警並大膽講出遭遇，以增加群體聲量。

亞裔 仇恨犯罪 暴力犯罪

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