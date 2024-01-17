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皇后區機車劫匪橫行 專搶少女首飾 已連4起

記者高雲兒／紐約報導
皇后區一機車劫匪，鎖定未成年和年輕的女性，搶奪其身上的首飾。(市警提供)
皇后區一機車劫匪，鎖定未成年和年輕的女性，搶奪其身上的首飾。(市警提供)

皇后區近日驚現一機車劫匪，常常在白天大搖大擺進行搶劫，並且都針對未成年和年輕的女性，搶奪其身上的首飾；紐約市警方最近公布該男嫌照片，呼籲民眾提供線索，加速逮捕該男嫌。

根據警方，第一起搶劫事件發生在2023年12月22日上午8時35分左右，一名15歲女性在皇后區47大道和37街附近，被該男嫌襲擊，並被強行奪走頸部的鍊子，之後男嫌騎機車朝不明方向逃逸。

緊接著在9日上午8時30分，該男嫌故技重施，靠近一名在42街45-48號附近行走的16歲女性，強行奪走了受害者頸部的鍊子，接著騎機車向42街北方逃逸。

在10日下午2時25分，男嫌再次作案，於39大道49-18號附近，搶走一名11歲女性頸部的鍊子，接著騎機車朝39大道逃逸，然後轉向48街。

11日上午約9時15分，男嫌在52街38-03號附近，先襲擊一名23歲女性，之後強行奪走受害者頸部的鍊子，然後騎著機車向52街南方逃逸。

最後一起案件的受害者拒絕接受治療。其他案件受害者均未受傷。

警方表示，該名嫌犯仍在逃，呼籲知情民眾提供線索，民眾可立刻撥打止罪熱線(800)577-TIPS(8477)，也可登錄止罪網站www.nypdcrimestopper.com，或透過手機發消息至 274637(CRIMES)，然後輸入TIP577，或在推特上@NYPDTips，還可透過止罪手機應用程序「CS-NYC」提供線索，消息來源絕對保密。

皇后區 紐約市 推特

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