紐約地鐵再出事 1乘客疑因撿拾物品遭撞身亡

百老匯/拉菲逸街地鐵站乘客，疑因拾物被撞亡。(截自CitizenApp)

時間跨入新年不久，紐約市 地鐵系統便經歷脫軌、槍擊 等造成死傷的事件，再度引起公眾對於鐵路安全及治安的討論和擔憂；然而，曼哈頓下城靠近華埠一處地鐵站 16日下午再度發生事故，一名乘客疑因撿拾物品遭列車撞擊身亡，造成多線路長時間延誤。

經大都會運輸署(MTA)確認，一名地鐵乘客於當日下午2時前在蘇活區(SoHo)百老匯/拉菲逸街站(Broadway-Lafayette St.)，遭到駛入站內的列車撞擊。接到報警後，大量市警(NYPD)緊急勤務組(ESU)和市消防局(FDNY)救援人員到場施救，造成經過此站的多線路延誤。

地鐵調度中心表示，傷者或是在試圖從軌道上取回物品時被撞。根據市警，涉事列車為一輛向北行駛的B線地鐵，其在駛入站內時發現有一人臥於鐵軌之上，但未能夠及時煞車，導致碰撞發生。治安事件警報軟件「Citizen」影像顯示，多名急救人員從兩節車廂的間隔中進入車底施救。

MTA指，此次意外導致往上城方向的B、D、F和M線列車曾不在此站停靠，且四條線路均改至其它列車的軌道行駛，並出現「嚴重延誤」。另外，G線地鐵運行也受到影響。有目擊者在社群媒體稱，事故發生前有人曾跳下鐵軌。碰撞發生後，車內乘客曾被要求在車廂等候，並有市警捷運分局人員到場進行人群控制。

為救出被撞受害者，消防員一度要求切斷軌道電源，傷者最終在2時20分前後被緊急送往醫院。市警發言人表示，急救人員到場後發現傷者已無意識，送院搶救無效後在2時38分被宣布死亡。死者家屬則不希望對外界公布逝者身分。

本年至今，紐約市已經發生兩次列車脫軌事故，其中一起造成26人受傷，並導致服務中斷數日。而在上周，一名少年亦在「地鐵衝浪」中喪生。另外，一名45歲男子於14日在布碌崙(布魯克林)的3號線列車內，因介入兩名乘客的爭執被槍擊身亡。