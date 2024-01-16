班森賀華男 賓士車停街邊被偷

一名華男日前將車停在班森賀街邊，遭人出動拖車工具盜走。(谷歌地圖)

布碌崙 (布魯克林)華人群聚的班森賀，近期發生多起汽車盜竊案，其中一名華裔男子將轎車停泊在街邊數日，最終遭歹徒出動拖車工具，將汽車盜走；管轄當地的市警62分局日前公布信息，呼籲知情民眾提供線索逮捕匪徒。

62分局紀錄顯示，61歲的華男 於本月3日，將2010年出產的賓士轎車停泊在80街1648號的住家前；6日返回現場取車時，驚覺汽車已不見蹤影，他一開始以為是汽車有拖欠的違規罰單，所以被執法人員拖走，但聯繫了市財政局(Department of Finance)後，發現這輛車根本沒有罰單。

華男感到疑惑，隨後聯繫了附近的幾家拖車公司，試圖尋找轎車的下落；他後來報警時向警員表示，自己將車停留在街上數天，有確保將車子上鎖，並帶走車內的貴重物品，車子不見後，他試著尋找地上是否有汽車被砸破的玻璃渣，但並沒有線索。

他最終向62分局報警，警員抵達現場調查後，從新卓越高中(New Utrecht)一側的監控錄像中，發現一名可疑人物，在凌晨時分出動一輛拖車工具將汽車拖走；警方目前已介入調查，但尚未掌控歹徒的身分。

另一起案件中，57歲的男子報警稱，他2021年的寶馬汽車當時停在西1街交19大道的私人停車位上，遭偷車賊闖入住家內，將汽車解鎖後開走；據車牌辨識系統(License plate recognition systems)顯示，3日凌晨2時，該汽車曾往維拉札諾大橋(The Verrazzano Bridge)行駛，最後一次傳出信號為當日早8時左右。

受害者指出，案發前曾在新澤西州 丟失一把車鑰匙，警方懷疑可能有人撿到後，循著線索找到當事者家裡來實施盜竊。

警方呼籲民眾如果有任何信息，可立刻撥打止罪熱線(800)577-TIPS(8477)，也可登錄止罪網站www.nypdcrimestoppers.com，或透過手機發消息至 274637(CRIMES)，然後輸入TIP577，或在推特上@NYPDTips，還可透過止罪手機應用程序「CS-NYC」提供線索，消息來源絕對保密。