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路怒變扔石攻擊 布碌崙20歲華男頸被畫傷

記者顏潔恩／紐約報導
一名華男日前在一起路怒事件中遭白人男子攻擊。(谷歌地圖)
一名華男日前在一起路怒事件中遭白人男子攻擊。(谷歌地圖)

布碌崙(布魯克林)班森賀華社日前發生一起由路怒(road rage)引發成的攻擊案，一名華裔男子因一名白人駕駛魯莽行駛而打算報警；當對方抵達路口時，坐在副駕駛的另一名白人男子突然下車，撿起石子往華男的車窗內拋，導致他的頸部被畫傷。

據市警62分局紀錄，該案發生於1月2日凌晨12時左右，在海灣公園大道(Bay Parkway)一帶；當時在一個交通燈前，20歲的華男遇上魯莽駕駛的白人男子，對方的副駕駛座上還有另一人，雙方頓時在車內相互開罵。

坐在副駕駛的白男不久後從車窗拋出一個玻璃瓶，砸中華男的汽車，怒火中燒的他掏出電話撥打911打算報警；當雙方的車都抵達海灣公園大道交80街的路口時，副駕駛白男下車，帶有威脅意味地繞著華男的汽車一直走，華男見狀開車離開該路口，但仍與對方保持近距離。

這時白男開始朝華男汽車的擋風玻璃上不停丟擲東西，還從駕駛邊上的車窗丟進華男的車內，他才發現是石子，其中一塊還畫傷他的頸項；隨著62分局警員和急救人員相繼抵達現場，華男表示頸部周遭感到疼痛，在現場接受簡單包紮。

警方也在場逮捕攻擊人的白男，其為52歲的Aziz Sharipov，在62分局接受盤問調查後已送往布碌崙刑事法庭控罪，遭控攻擊致傷、二級持武器威脅、非法持有武器、騷擾等罪名；針對以上控罪，他均表示不認罪，下一次出庭日期為2月28日(周三)。

華男 布碌崙 華裔

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