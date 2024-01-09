布碌崙華人店前搶劫路人 警緝2匪

警方正通緝該名涉嫌搶劫的男子。(市警提供)

布碌崙 (布魯克林)市警66分局日前發布消息，新年元旦日當天轄區內發生一起搶劫案，兩名外族裔男子騎乘摩托車在當地一家華裔 經營按摩店前搶劫一名女子；警方目前對兩匪發布通緝令，呼籲知情民眾立即提供線索。

消息指出，該案件發生於1月1日晚上8時55分許，在位於波羅園(Borough Park)西部的Mcdonald大道968號華人 按摩店前；當時兩名身分不明的男子騎著一輛摩托車，經過一名40歲女子的身邊，坐在後座的男子伸手搶走女子肩上的背包，接著逃離現場。

女子當即在現場報案，不久後66分局警員抵達現場調查，她表示自己並未受傷；警方從附近的商店截取監控錄像，顯示兩嫌為成年男子，犯案時都穿著深色衣物，其中一人戴著淺米色的毛線帽、另一人則戴著紅白色類似聖誕帽的毛線帽。