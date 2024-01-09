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布碌崙華人店前搶劫路人 警緝2匪

記者顏潔恩／紐約即時報導
警方正通緝該名涉嫌搶劫的男子。(市警提供)
警方正通緝該名涉嫌搶劫的男子。(市警提供)

布碌崙(布魯克林)市警66分局日前發布消息，新年元旦日當天轄區內發生一起搶劫案，兩名外族裔男子騎乘摩托車在當地一家華裔經營按摩店前搶劫一名女子；警方目前對兩匪發布通緝令，呼籲知情民眾立即提供線索。

消息指出，該案件發生於1月1日晚上8時55分許，在位於波羅園(Borough Park)西部的Mcdonald大道968號華人按摩店前；當時兩名身分不明的男子騎著一輛摩托車，經過一名40歲女子的身邊，坐在後座的男子伸手搶走女子肩上的背包，接著逃離現場。

女子當即在現場報案，不久後66分局警員抵達現場調查，她表示自己並未受傷；警方從附近的商店截取監控錄像，顯示兩嫌為成年男子，犯案時都穿著深色衣物，其中一人戴著淺米色的毛線帽、另一人則戴著紅白色類似聖誕帽的毛線帽。

警方呼籲民眾如果有任何信息或見到嫌犯的蹤跡，可立刻撥打止罪熱線(800)577-TIPS(8477)，也可登錄止罪網站www.nypdcrimestoppers.com，或透過手機發消息至 274637(CRIMES)，然後輸入TIP577，或在推特上@NYPDTips，還可透過止罪手機應用程序「CS-NYC」提供線索，消息來源絕對保密。

警方正通緝兩名涉嫌搶劫的男子。(市警提供)
警方正通緝兩名涉嫌搶劫的男子。(市警提供)

布碌崙 華人 華裔

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