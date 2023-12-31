我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

創業在美國／亞裔女孩艾桐 意外的美酒人生

警方稱失蹤中國留學生疑去「露營」 在超市購物照片曝光

華埠旁大麻店遭搶 損失數千元

記者劉梓祁／紐約報導
華埠旁大麻店遭搶劫，損失數千元。(市警提供)
華埠旁大麻店遭搶劫，損失數千元。(市警提供)

由於監管制度的缺位和立法、執法進度緩慢，紐約市近來不斷被指有大量非法大麻店「野蠻生長」，遭市民稱其影響社區安定，相關治安事件亦不斷發生；日前，曼哈頓華埠五分局轄區內有大麻店遭遇搶劫，店主損失高達數千元。

根據市警(NYPD)，本月27日晚8時30分前後，有三名嫌犯進入位於華埠旁愛列治街(Eldridge St.)161號的大麻店，隨後威脅一名16歲的男性店員並強行進入櫃台後方，搶走價值3000元的商品、1200元現金以及一部蘋果iPhone 15手機，其後向不明方向步行逃離現場。作案過程中，店員面部受傷，被送院處理。

警方表示，其中一名嫌犯為膚色較深、體型瘦削的男性，他最後被發現時，穿著一件左前方有三角形圖案的黑色夾克，並佩戴黑色口罩、黑色手套、黑色褲子及黑色運動鞋；第二位嫌犯為膚色較淺、體型中等的女性，身穿黑色夾克、黑色褲子及黑色運動鞋，並手持一個Target購物袋；第三位嫌疑人為膚色較深、體型瘦削的男性，他最後被發現時穿著黑色夾克、黑色褲子和黑色運動鞋。

五分局局長陳韜在日前的警民會中表示，大麻相關罪案已在市內頻繁發生一年有餘，其中部分發生在轄區內，但數量有限。他說，由於如今非法大麻店數量仍多，且警員無法直接參與執法，導致該現金交易的行業時常成為罪犯的偷盜對象，目前已有建議商家如何保護店鋪。

市警知情民眾提供線索，民眾可撥打止罪熱線(800)577-TIPS(8477)，也可登錄止罪網站www.nypdcrimestopper.com，或通過手機發消息至274637(CRIMES)，並輸入TIP577，以及在X(推特)上@NYPDTips，還可通過止罪手機應用程序「CS-NYC」提供線索，消息來源將會保密。

大麻 華埠 紐約市

上一則

紐約時報廣場周邊迎跨年 31日凌晨4時開始封街

下一則

紐約人壓力大 易借酒消愁 六分之一酗酒成癮

延伸閱讀

百利專車華埠載客常客滿 華社憂賭博成癮

百利專車華埠載客常客滿 華社憂賭博成癮
亞太民主黨新春聯歡會 于金山致謝

亞太民主黨新春聯歡會 于金山致謝
法拉盛民宅被盜17萬元 警緝2嫌

法拉盛民宅被盜17萬元 警緝2嫌
芝城華商會 Phill Moy任行政主任 將致力華埠發展

芝城華商會 Phill Moy任行政主任 將致力華埠發展

熱門新聞

死者Nur Aisyah Binte MD Akbar與丈夫Abdul Rauf Bin Mohd Said。（取自Abdul Rauf Bin Mohd Said的Facebook主頁）

新加坡女遊客紐約州立公園內墜亡 事發時正與丈夫拍照

2023-12-28 16:04
馬來西亞餐廳海南雞記主打海南雞飯，維爾士評價，它在紐約的雞肉飯界可謂是一個堅實的選擇。(取自餐廳主頁)

2亞洲餐廳入選紐約12佳…8大道這家 人均不超過20元

2023-12-25 11:19
臨近新年，紐約市正掀起一波餐廳倒閉潮，其中不乏中餐廳和奶茶店。(記者范航瑜／攝影)

成本高漲 紐約餐飲業掀倒閉潮…中餐館、奶茶店難倖免

2023-12-26 06:31
布碌崙9大道華人區一名婦女在公寓內遭入室襲擊和強暴。(警方提供)

紐約布碌崙華人區婦女遭入室強暴 警公布歹徒照片盼捉拿

2023-12-25 11:43
布碌崙9大道一名華婦在商業場所遭強暴。(警方提供)

紐約布碌崙華婦在店內遭強暴 2同事被刀脅迫「安靜」

2023-12-27 15:01
華爾街華人會計師李米婭轉行職業女友。(取自李米婭社交媒體)

華人會計師轉行千元時薪「職業女友」一周賺數萬

2023-12-22 01:28

超人氣

更多 >
17歲中國交換生疑在美遭綁架 國內父母收恐怖勒索信

17歲中國交換生疑在美遭綁架 國內父母收恐怖勒索信
因王祖賢離婚28年 謝玲玲為99歲「永遠的婆婆」慶生

因王祖賢離婚28年 謝玲玲為99歲「永遠的婆婆」慶生
初中生墜樓死引發萬民抗議 河南寧陵封城

初中生墜樓死引發萬民抗議 河南寧陵封城
電視辯論打分數 游梓翔：侯友宜大得分 賴清德「踩雷自爆」災難級失誤

電視辯論打分數 游梓翔：侯友宜大得分 賴清德「踩雷自爆」災難級失誤
便利往來 中國將減少美國赴中人員申請簽證所需資料

便利往來 中國將減少美國赴中人員申請簽證所需資料