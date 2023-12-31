華埠旁大麻店遭搶 損失數千元

華埠旁大麻店遭搶劫，損失數千元。(市警提供)

由於監管制度的缺位和立法、執法進度緩慢，紐約市 近來不斷被指有大量非法大麻 店「野蠻生長」，遭市民稱其影響社區安定，相關治安事件亦不斷發生；日前，曼哈頓華埠 五分局轄區內有大麻店遭遇搶劫，店主損失高達數千元。

根據市警(NYPD)，本月27日晚8時30分前後，有三名嫌犯進入位於華埠旁愛列治街(Eldridge St.)161號的大麻店，隨後威脅一名16歲的男性店員並強行進入櫃台後方，搶走價值3000元的商品、1200元現金以及一部蘋果iPhone 15手機，其後向不明方向步行逃離現場。作案過程中，店員面部受傷，被送院處理。

警方表示，其中一名嫌犯為膚色較深、體型瘦削的男性，他最後被發現時，穿著一件左前方有三角形圖案的黑色夾克，並佩戴黑色口罩、黑色手套、黑色褲子及黑色運動鞋；第二位嫌犯為膚色較淺、體型中等的女性，身穿黑色夾克、黑色褲子及黑色運動鞋，並手持一個Target購物袋；第三位嫌疑人為膚色較深、體型瘦削的男性，他最後被發現時穿著黑色夾克、黑色褲子和黑色運動鞋。

五分局局長陳韜在日前的警民會中表示，大麻相關罪案已在市內頻繁發生一年有餘，其中部分發生在轄區內，但數量有限。他說，由於如今非法大麻店數量仍多，且警員無法直接參與執法，導致該現金交易的行業時常成為罪犯的偷盜對象，目前已有建議商家如何保護店鋪。

市警知情民眾提供線索，民眾可撥打止罪熱線(800)577-TIPS(8477)，也可登錄止罪網站www.nypdcrimestopper.com，或通過手機發消息至274637(CRIMES)，並輸入TIP577，以及在X(推特)上@NYPDTips，還可通過止罪手機應用程序「CS-NYC」提供線索，消息來源將會保密。