紐約地鐵乘務員展望公園站遭乘客持槍威脅

一名B線地鐵乘務員在展望公園站遭乘客持槍威脅。(本報檔案照)

B線地鐵一名乘務員(conductor)最近在布碌崙(布魯克林)展望公園站遭到一名乘客持槍威脅，兩人發生了衝突，警方目前已經逮捕了嫌疑人。

警方稱，12月19日上午6時左右，當一列B線地鐵列車進入展望公園站台時，一名男乘客要求地鐵乘務員打開乘務員門，並亮出了一把槍進行威脅，兩人發生了衝突。警察很快趕到，在B線地鐵站 台上制伏並逮捕這名男乘客。

PIX11報導，這名在大都會 運輸署(MTA)工作了7年的乘務員說，他當時感到很害怕，他想到了自己的孩子。這名乘務員不願意透露自己的名字，他還說事件發生後，他回家擁抱了自己的孩子們。

運輸業勞工工會(Transport Workers Union Local 100)主席戴維斯(Richard Davis)說，襲擊捷運 員工的事件上升了31%，這種事情不能再繼續發生了，捷運員工需要更多的安全保障。戴維斯表示，他們正在討論增加安全措施，並在站台上為乘務員提供某種類型的保護。

紐約市捷運局(NYC Transit)局長戴維(Richard Davey)表示，威脅或攻擊公車員工的行為是不能容忍的。「地鐵系統現在在每個車站都安裝了攝影機，在許多地鐵車廂也安裝了攝影機，就是為了威懾並在必要時逮捕作惡者」，戴維在一份聲明中寫道，他們非常感謝紐約警察的快速反應，他們迅速趕到現場，逮捕了嫌疑人。