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涉綁架撕票後埋屍 5華男遭控罪

記者鄭怡嫣／紐約報導

紐約南區聯邦法院(Southern District of New York)檢察官辦公室以及市警總局長卡班(Edward Caban)29日宣布，五名華人涉嫌參與綁架一位華人餐館員工，並最終把受害人毆打致死，埋屍外州森林，涉案四人在29日當日被捕，另一人則於今年7月被捕。

根據起訴書，約在2023年7月19日，28歲的鄭東星(DONXING ZHENG，音譯，以下皆同)、29歲的何旺超(別名阿超)、22歲的林江南(別名小胖）、35歲的劉東(別名阿東)、28歲的張遂(別名「60」)五人以及其他未知人士等，使用一個在線手機應用程式致電一家餐廳，誘使該餐廳的員工彭成立(Peng Cheng Li)前往皇后區法拉盛的某處。

當彭成立到達該地點時，上述五人及其他未知人士等，襲擊並將其綁架以索要金錢。之後，包括鄭東星在內的一夥人，開車帶著彭成立經過曼哈頓、布朗士、威徹斯特郡(Westchester County)等地，最終將他帶到了新罕布夏州(New Hampshire)。受害人被綁架一段時間後，「被毆打致死」，鄭東星等人則將他的屍體埋在了新罕夏州的一片森林中。

南區聯邦法院威廉斯(Damian Williams)表示，上述五名被告皆報住在皇后區，被控綁架致其死亡罪(kidnapping resulting in death)，最高將處以死刑或終身監禁。他們還被控共謀綁架(kidnapping conspiracy)及共謀分發氯胺酮(conspiracy to distribute ketamine)罪，最高刑罰分別為終身監禁及十年監禁。

何旺超、林江南、劉東、張遂四人在29日被捕，鄭東星則在今年7月31日被捕，將在之後過堂。

威廉斯對此表示，根據指控，這五名被告引誘受害人彭成立前往某處，意圖索要贖金並襲擊他，最終導致了他的死亡。29日的逮捕證明了檢察官辦公室將致力保護紐約市民的安全，並追究那些胆敢違犯法律的人的責任。

皇后區 華人 新罕布夏州

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