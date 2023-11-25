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2男百貨門口爭吵 1人遭刺頸重傷警緝兇

記者顏潔恩／紐約報導
該名男子涉嫌在布碌崙市下城商場外持刀傷人，被警方通緝。(市警提供)
該名男子涉嫌在布碌崙市下城商場外持刀傷人，被警方通緝。(市警提供)

紐約市警日前公布消息，位於布碌崙(布魯克林)市下城(Downtown Brooklyn)的梅西百貨公司門口，本周發生一起攻擊案件，一名男子因故與另一人引發爭執，遭對方持刀攻擊受傷；管轄當地的市警84分局目前發布消息，呼籲知情民眾提供線索。

該案發生於21日上午9時左右，在位於Fulton街422號的梅西百貨公司門外，當時一名38歲的男子與另一名陌生男子因故在街上爭吵，不料對方從口袋中取出一把刀子，朝男子身上刺去；男子避之不及，頸部被刺傷，頓時血流如注，嫌犯則趁亂逃跑。

不久後84分局警員接報抵達現場，召來救護車將受害者送往附近醫院接受治療，雖傷勢嚴重，但無性命危險；針對兩人為何引發爭吵，警方表示具體原因不明，還需進一步調查，但兩人此前並不認識。

警員透露，嫌犯是一名膚色較深的成年男子，犯案時身穿黑色外套、灰色毛衣，戴著一頂印有Nike標誌的毛線帽，看起來身形削瘦；據案發現場的監控錄像顯示，嫌犯在行刺後曾步行走進一個地鐵站內，這是他最後一次被人看見。

警方呼籲民眾，若看到任何與圖片中體貌特徵相似者，立刻撥打止罪熱線(800)577-TIPS(8477)，也可登錄止罪網站www.nypdcrimestopper.com，或透過手機發消息至 274637(CRIMES)，然後輸入TIP577，消息來源絕對保密。

梅西百貨 地鐵站 布碌崙

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