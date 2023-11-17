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為詐30萬 威州女水摻6罐眼藥水毒死友 謀殺罪成

詐騙金融機構逾千萬元 3華人被捕

記者許君達／紐約報導
三名華人因涉嫌詐騙金融機構超過1000萬元並通過國外加密貨幣交易所洗錢，於16日被捕，並被控四項罪名。（路透）
三名華人因涉嫌詐騙金融機構超過1000萬元並通過國外加密貨幣交易所洗錢，於16日被捕，並被控四項罪名。（路透）

紐約南區聯邦法院宣布，三名華人因涉嫌詐騙金融機構超過1000萬元並通過國外加密貨幣交易所洗錢，於16日被捕，並被控四項罪名。

被捕的三人分別為31歲的高忠實(Zhong Shi Gao，音譯，下同)、37歲的徐乃峰(Naifeng Xu)和41歲的蔣飛(Fei Jiang)，三人分別報住紐約法拉盛、布碌崙(布魯克林)以及奧克拉荷馬州

根據紐約南區聯邦法院的起訴書，三人從2018年至2022年間夥同他人使用不同的帳戶相互轉帳，然後謊稱這些轉帳未經授權，要求受害的銀行和金融機構將「損失」的財產先行「賠付」給出帳的帳戶。在當事銀行調查結束發現上當時，他們早已將贓款轉移到國外的加密貨幣平台中。

檢方透露，三名嫌疑人在詐騙時，首先會招募一些來自中國大陸或台灣的外籍人士，讓他們在紐約等地的多家銀行開戶，並將帳戶的信息和控制權交給團夥成員。然後，團夥成員操控這些帳戶進行相互之間的匯款轉帳。轉帳進行到一定程度時，他們即向銀行提出虛假投訴，稱其中的某些轉帳是未經授權的盜用行為。通常，美國的銀行在到類似報告後，會先行墊付資金賠償受害人，然後再進行調查和追討。嫌疑人即利用這一點實施詐騙。

由於參與詐騙的帳戶全部由嫌疑人控制，所以事實上，他們在報假案後，可以讓手中帳戶內的總金額短暫翻倍。他們利用這個調查取證的時間差，在銀行尚未意識到上當之前，就迅速提取為現金或用於購買加密貨幣，並將其轉移到國外的交易所。利用這個騙術，三名被告從全美十餘家銀行和金融機構身上非法獲取了超過1000萬元。

被告高忠實、蔣飛和徐乃峰被捕當日分別在紐約和奧克拉荷馬州出庭，他們分別被控一項銀行欺詐共謀罪(bank fraud conspiracy)、一項共謀影響金融機構的電信欺詐罪(conspiracy to commit wire fraud affecting a financial institution)、一項洗錢共謀罪(money laundering conspiracy)和一項嚴重身分盜竊罪(aggravated identity theft)，如果罪成，這四項罪名可最高判處從30年至兩年的監禁。

詐騙 奧克拉荷馬州 貨幣

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