暗網販售逾1萬包毒品 得手800萬 華男認罪入獄

陳博文參與的販毒團夥涉嫌透過暗網販賣大量搖頭丸等毒品，並透過加密貨幣平台洗錢超過700萬元。(曼哈頓地檢辦公室提供)

四名華人 因經營暗網販毒於今年2月被捕，其中一名嫌犯19日在曼哈頓 地方刑事法庭認罪，兩項罪名分別被判一年至三年和兩年監禁，並立時入獄。

38歲的被告陳博文(Bowen Chen，音譯，下同)2月17日被捕，此後共經六次過堂，在宣判前處於保釋狀態。宣判當日，他由一名女性親友陪同前往法庭，上庭後，由於代理檢察官對案情不熟悉，法官羅德尼(Michele Rodney)要求主理案件的檢方代表立即到庭。陳博文隨後被上銬押至法庭後方待審區。短暫休庭結束後，陳博文重新回到被告席。

由於他此前已同意認罪，因此法官在與控辯雙方代表當庭協商後，宣判陳博文兩項罪名，其中一項陰謀欺詐罪(Conspiracy)，判處監禁一年至三年，另一項販毒罪(Narcotic Drug)判處兩年監禁。最終執行的刑期，需看陳博文是否申請緩刑。在最後陳述中，陳博文用中文表示，非常後悔自己的行為，希望能獲輕判。宣判後，陳博文被法警上銬帶走，押赴監獄。在走出法庭時，他還朝女性親友方向伸頭，試圖看她最後一眼。

陳博文被控與另外三名華人嫌犯吳楠(Nan Wu)、林子祥(Zixiang Lin)、唐鵬鵬(Pengpeng Tang)共同在暗網上經營「FireBunnyUSA」平台，並夥同美國郵政服務局(United States Postal Service)員工蒙哥馬利(Montgomery)，從2019年1月至2022年8月間，向全美各地販售超過1萬包古柯鹼、搖頭丸(MDMA)、K他命(Ketamine)等毒品 ，並透過加密貨幣交易的方式洗錢720萬元。

起訴書顯示，陳博文所在的犯罪團隊的不法所得共約800萬元，其中價值超過73萬4000元的比特幣被兌換成美元，至少價值240萬元的比特幣被兌換成人民幣。曼哈頓地檢的調查人員在一年兩個月的時間內，從他們的暗網平台上共臥底購買了11次毒品，並最終鎖定了嫌犯。2022年7月，檢方在該團夥位於法拉盛的公寓進行搜查，發現一公斤K他命、1200多顆搖頭丸。