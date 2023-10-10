向地鐵扔磚砸壞近百車窗 14歲少年被捕

少年嫌疑人正準備向駛來的地鐵扔磚頭。(警方提供)

市警62分局9日宣布，已於近日抓獲了向行駛中的地鐵扔磚頭、導致地鐵駕駛室窗玻璃被砸毀的一名14歲少年，但他的兩名同伙仍在逃。該名少年還曾在上個月，被指參與並砸壞紐約地鐵車廂的將近100扇窗戶。

根據市警局，扔磚頭案發生在9月26日中午12時48分，案發地點是位於布碌崙 (布魯克林)班森賀62街交新越卓大道(New Utrecht Ave.)附近。

警方公布的視頻顯示，一名少年手持磚頭站立，等待列車駛來。當開往曼哈頓方向的D車從隧道鑽出、並接近新越卓大道地鐵站 時，這名少年將手中的磚頭扔向列車，然後和他的同伙逃離現場。

磚頭給地鐵駕駛室的窗玻璃造成了大面積的破壞，目前尚不清楚警方公布的這段視頻，是由作案少年的兩名同伙之一拍攝，還是另有他人拍攝。

警方同時指認，這名少年還是一起類似案件的嫌疑人之一。從上個月的12日晚間開始的29個小時內，紐約市地鐵遭到了大規模的破壞事件，有人朝向行駛中的地鐵投擲物體，共有36節地鐵車廂、將近100扇窗戶被人蓄意打碎，導致W線地鐵在上月13日全部停運，D、N、Q、R線也遭大規模延誤。數千名紐約人出行被延誤，給納稅人造成的損失至少在50萬元。

向地鐵扔磚頭案的另兩名在逃嫌犯。(警方提供)

警方於4日展開逮捕行動，逮捕了扔磚頭的少年嫌犯。因其未成年，警方沒有公布他的名字，他被控威脅他人安全罪(Reckless Endangerment)和刑事損毀罪(Criminal Mischief)。同時，當天警方還公布了作案少年的兩名同伙的照片，請求公眾幫助識別和舉報這兩名在逃同伙的行蹤。

大都會 運輸署(MTA)負責地鐵運營的克里奇洛(Demetrius Crichlow)說，這些行為不僅自私愚蠢，而且很危險。他感謝市警總局在獲取嫌疑人的視頻後，迅速將其逮捕歸案。

警方呼籲民眾看到與照片和視頻中特徵類似的在逃涉案者，立刻撥打止罪熱線(800)577-TIPS(8477)，也可登錄止罪網站www.nypdcrimestopper.com，或通過手機發消息至 274637(CRIMES)，然後輸入TIP577，或在推特上@NYPDTips，還可通過止罪手機應用程序「CS-NYC」提供線索，消息來源絕對保密。