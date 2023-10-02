華女布碌崙遇搶錢包 腿被刺傷血流如注

年輕華女7大道街頭被搶劫，腿被刀刺傷。(讀者提供)

布碌崙 (布魯克林)華社9月30日晚發生一起搶劫刀刺傷人案件，一名年輕的華裔 女子被搶走錢包，還被搶劫犯用刀刺傷，血流如注，所幸性命無憂。警方很快逮捕了一名華裔男子嫌疑人，並對其提出控罪。

警方稱，9月30日晚9時3分左右，警方接到報警，稱在布碌崙7大道交60街處發生了一起搶劫案。警方稱，劫匪強行搶走了一名年輕華裔女子的錢包，而且還用刀子刺傷了這名華女 的腿部。警方迅速趕到現場，為華女做了簡單包紮處理後，將其送往醫院治療，這名女子傷情穩定，無生命危險。

7大道搶劫刺傷案在現場留下的血跡。(記者胡聲橋／攝影)

根據目擊者拍攝的視頻，這名華女被刺後，一直保持清醒，還不斷地講著電話，右腿則鮮血淋漓。通過視頻可以看到，這名華女上衣背後還有一灘鮮紅的血跡。兩名警員在現場進行緊急處理。隨後，趕來的急救人員將她安置在擔架上，抬上救護車送往醫院。

據悉，案發後，警方根據目擊者的線索，快速出擊，於9時17分，也就是接報警14分鐘後，在布碌崙9大道交56街處逮捕了嫌犯。警方稱，嫌疑人是29歲的華裔男子陳曉東(Xiaodong Chen，音譯)，他被控犯有搶劫罪和攻擊罪。據了解，嫌犯陳曉東之前沒有案底，這是他首次被捕。

7大道搶劫刺傷案在現場留下的血跡。(記者胡聲橋／攝影)

據在案發現場附近一家髮廊工作的華人阿輝說，9時案發時，那個街口人來人往，車水馬龍，非常熱鬧，沒料到會發生搶劫傷人案。他說現在社區很亂，外出要當心。

身為輔警的紐約華人聯合會理事長黃啟旺說，類似這種案件一般都是隨機發生，歹徒在有機可乘時犯案。黃啟旺說，晚間巡邏時，遇到單身女子行走，若是剛下班的，他們會隨行護送以保安全。但有時半夜三更遇到年輕女子在街頭邊走邊看手機，他們上前提醒時還會被罵，說「關你什麼事！」。他提醒說，女性最好避免深夜獨自在街頭行走，除了大環境外，更重要的是要自己提高警惕，小心防範。