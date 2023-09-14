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不滿被拍照 律師當街襲記者後道歉

記者許君達／紐約報導

本報記者劉梓祁12日在採訪一對華裔兄弟被控詐騙案的庭審後，於法庭外遭到被告律師James M. Phillips的肢體侵犯。律師Phillips在回覆本報查詢時表示，他起初對劉梓祁的身分有所誤判，因而反應較為激烈，希望向劉梓祁表達歉意。

由於紐約州法庭內不准採訪攝影，劉梓祁表示，12日上午案件出庭後，他計畫在庭外公共場所拍照當事人。在被告及其代理律師Phillips離開曼哈頓地方法院門外的公共場所，他在二人前方，準備拍照。整個過程中，劉梓祁與兩人一直保持三至四公尺的距離。

律師發現後，首先手指劉梓祁口頭警告「不許拍照」，隨後便直接衝向記者，企圖搶奪他手中的手機，但未成功。

劉梓祁躲閃後，表示欲報警。律師則回說「隨你報」，並同時從劉梓祁身後襲擊，反扣住他的手臂。劉梓祁表示，律師當時的襲擊行動雖算不上粗暴，但力量足以限制住他的行動自由。約十秒後，律師鬆手。

此後雙方開始言語交流，未再發生肢體接觸。律師指劉梓祁作為記者「不懂規矩」，並告訴他在拍照前應恭敬地說，「律師先生，請問我可以給你和你的客戶拍照嗎？」劉梓祁重複了這句話，律師回答，「No」。隨後，劉梓祁對律師表示：你對我使用了暴力，應該道歉。律師隨即對劉梓祁說：「我為剛才使用暴力而向你道歉。」雙方隨後各自離去。

劉梓祁表示，他在走出法院大門、繞到前方的過程中掏出了自己的記者證戴在胸前，爭執發生時，他已戴好由市府簽發的紐約市記者證，因此認定該律師已知悉他的身分。

律師Phillips 13日回應本報詢問時表示，他起初不知道劉梓祁是記者。他說，「在法庭上，我就感覺到有人在盯著我們，後來又跟出了法庭。」而直到衝突發生後，他才看到劉梓祁所配戴的記者證，然後他便向對方道歉。

律師Phillips表示，他需要保護代理人的隱私及權益，案件審理期間不會允許記者採訪當事人，但如拍照，應向法官提出申請。而在法庭之外的公共空間，Phillips沒有否認記者有拍照的權利，並表示在得知劉梓祁是記者後，他允許了他在公共空間為自己的代理人拍照。在受訪時，Phillips不斷強調，他始終樂於與媒體合作，並認為新聞自由是重要的。

而在被問到是否與劉梓祁發生肢體接觸並反扣其手臂時，Phillips則回答「我為我推了他(Pushed him away)而道歉」。

世界日報社對於律師Phillips限制新聞記者採訪權利及侵犯人身的行為，表示譴責，並將保留一切法律追訴的權利。

紐約市 紐約州 曼哈頓

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