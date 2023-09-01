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華埠又傳火災…披露街商用樓失火 疑電線短路

記者劉梓祁／紐約報導
華埠披露街建築現夜間火情。（讀者提供）
華埠披露街建築現夜間火情。（讀者提供）

曼哈頓華埠在月前連遭火災困擾後，8月30日夜間再遇火情，地點為披露街(Pell St.)一棟商用樓，導致道路短暫封閉，多戶居民被迫臨時撤離，但事故並未造成人員受傷。

根據市消防局(FDNY)消息，事故發生地點為披露街16號紐約協勝公會地址上層，其為商用四層建築。當局於是日晚10時17分接到報警稱，樓內有煙霧冒出，隨後派出共60名救火及急救隊員到場。

周邊居民和目擊者表示，消防員在到場後示意沿街住戶撤離至街旁，隨後攜帶高壓水槍進入建築內，亦有隊員通過雲梯和外牆逃生梯上樓查看。由於大樓緊挨兩側及後方建築，有大量人員在現場值守並逐一進入查看，防止火情擴散。

由於事發時大樓正面未有明火，救援人員隨後前往大樓後方排查，並暫時封鎖擺也街(Bayard St.)。經過檢查，事發原因為大樓三層出現煙霧，且並未造成人員傷亡，最終在11時38分後解除危機。

居住在涉事建築後方擺也街的住戶表示，事故發生時並未被告知原因，僅被通知暫不可進入樓內，亦沒有發現明火和煙霧，以及聞到特殊氣味。亦有周邊居民指，冒出煙霧的原因為電線短路，由於警報系統處於工作狀態，而得以通知消防和疏散群眾。消防局表示，火情原因仍在調查中。

過去數月，由電路引起的火災已在華埠發生多起。3月24日，勿街(Mott St.)47號美東聯成公所發生三級大火，導致十人受傷；6月20日凌晨，麥地臣街(Madison St.)80號電單車商鋪發生三級大火，導致四人死亡。

華埠披露街建築現夜間火情，導致封路。(讀者提供)
華埠披露街建築現夜間火情，導致封路。(讀者提供)

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