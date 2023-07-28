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班森賀華人雜貨店失竊 疑鄰居所為 店主：曾2度借他錢

記者顏潔恩／紐約報導
竊賊剪斷電箱的線路闖入店內。(陳女士提供)
竊賊剪斷電箱的線路闖入店內。(陳女士提供)

布碌崙(布魯克林)班森賀一家華人雜貨店日前遭竊賊闖入，盜走數千元現金、彩券和一些日常用品，令店家損失近萬元；業者陳女士27日表示，嫌犯疑為一名居住在附近的白人男性，曾幾次向她借錢，後來因她拒絕將他的糧食券違法兌換現金產生過節，陳女士目前已將證據交由警方處理。

根據警方報告，該案發生於本月23日早8時55分，在位於18大道6102號的「海榕超市」內，人數不明的竊賊將控制店面側門的電箱(Electric Box)撬開，剪斷線路後闖入店內行竊；據店主透露，竊賊從收銀機中盜走2500元現金、多張刮刮樂彩券和一些生活用品，得手後通過旁門原路離開。

陳女士27日表示，目前已鎖定嫌犯的身分，是一名住在附近的30多歲白男，身高6呎2吋，「雖看起來正常，但人很無賴，講話聲音大聲」；她形容，從去年開始男子幾次來到店裡，從未掏錢消費，多是借打電話，並讓妻子幫他開門，陳女士便對此人有印象。

借打過幾次電話後，白男變本加厲，說沒錢給孩子吃飯要跟陳女士借錢，她在一周內先後借他40元和80元，但從未還錢；去年底，他拿著糧食券，要陳女士幫他兌換成現金，遭到拒絕後，便當眾跟她吵起來。後來陳女士幾次不在店裡，由16歲的女兒看店，白男也是一進門就大吵大鬧，還用她女兒的手機打電話不停騷擾。

陳女士回憶，最後一次見到白男是案發前幾天，當時她坐在店裡乘涼，白男在街上透著玻璃窗跟她打招呼；事後回想起來，她懷疑對方可能有預謀，暗中觀察她幾點上下班、門鎖的情況等。

直到案發當日，陳女士照常到班卻發現側門打不開，叫鎖匠開鎖，進到店裡便發現櫃台旁連接監控錄像的WiFi線路被人剪斷，且由於當天要付錢給送貨人員，陳女士在前一晚將數千元現金放在收銀機內，也被偷走。

不過陳女士在櫃台的另一側也裝了一台攝像機，竊賊犯案過程都被拍下，雖然畫面無法確認竊賊樣貌，但體型與白男相近；不僅如此，陳女士從附近九毛九店(99 Cents Store)業者口中得知，白男這幾天到屢到店裡對彩票，由於每張彩券都有獨特的編號，陳女士與彩券公司確認後，發現白男的彩票正是從她店裡偷走的同一批。

目前陳女士已將證據交由市警62分局調查，警局也建議陳女士向法院聲請保護令，確保人身安全。

陳女士表示，該店營業四年，這次是店裡第三次被偷盜，前幾年遭一名非洲裔男子持槍搶劫，而在半個月以前也差點被人順走一籃子的商品，如今又蒙受損失，連前來處理的警員都訝異為何該店屢遭盜竊；「本來雜貨店賺得就不多」，她無奈表示，覺得在紐約市做生意愈發困難。

班森賀由華人經營的「海榕超市」，疑遭附近鄰居盜竊。(記者顏潔恩／攝影)
班森賀由華人經營的「海榕超市」，疑遭附近鄰居盜竊。(記者顏潔恩／攝影)

糧食券 布碌崙 紐約市

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