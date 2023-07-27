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涉班森賀6起入室竊盜 得手15萬元財物 2嫌控74罪

記者胡聲橋／紐約報導
布碌崙兩名被告被指與班森賀六宗入室搶劫案相關。(本報檔案照)
布碌崙兩名被告被指與班森賀六宗入室搶劫案相關。(本報檔案照)

兩名布碌崙(布魯克林)男子涉嫌在班森賀犯下六起入室盜竊案，盜走總價值超過15萬元的珠寶和現金，被控包括共謀罪、入室盜竊罪、重竊罪、非法持有贓物罪等74項罪名；在六起入室盜竊案中，其中兩起涉及私人住宅，四起涉及當地商店。

這兩名被告是36歲的克拉夫琴科(Sam Kravchenko)，以及55歲的卡圖洛(John Catullo)；根據布碌崙地區檢察官蔣莎樂(Eric Gonzalez)，兩人從去年8月起至11月期間，共參與六起入室盜竊案。

紀錄顯示，兩人在2022年8月8日，進入格雷夫森德(Gravesend)西12街的一棟私人住宅，偷走兩只勞力士手表、一只卡地亞金表和其他貴重首飾；2023年1月18日，入室盜竊位於班森賀76街的一棟私人住宅，盜走約7000元現金、兩只勞力士手表、一條卡地亞手鏈和其他貴重首飾。

2022年9月6日，入室盜竊了班森賀第17大道上的一家雜貨店，偷走一個裝有約1萬5000元現金的保險箱；2022年10月6日，入室盜竊巴斯海灘巴斯大道(Bath Avenue)的一家雜貨店，偷走一個裝有約1萬元現金的保險箱；2022年10月6日，入室盜竊了班森賀新越卓大道(New Utrecht Avenue)的一家雜貨店，偷走了一個裝有約1萬元現金的保險箱；2022年11月13日，入室盜竊了班森賀第18大道的一家汽水店，偷走了價值約3萬8211元的商品。

被告克拉夫琴科於今年1月26日，未停紅燈被警察攔下，警方發現他在駕照被吊銷的情況下駕車，並於車內搜出39粒鴉片類止痛藥羥考酮(oxycodone)藥丸和兩台警用掃描儀。警方通過進一步調查，才發現他與入室盜竊案有關。

兩人被指控共犯有74項罪行，包括共謀罪、入室盜竊罪、重竊罪、非法持有贓物罪，持有盜竊工具罪，非法侵入罪以及其他相關指控。他們將被關押，不得保釋，預定於9月20日再次出庭。

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