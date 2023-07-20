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華男法拉盛地下賭檔遇搶 腹腿中彈 歹徒得手3000元逃逸

記者鄭怡嫣／紐約報導
一名華男19日凌晨，遭到三名非洲裔男子持槍威脅。圖為案發地點周邊。(取自谷歌地圖)
一名華男19日凌晨，遭到三名非洲裔男子持槍威脅。圖為案發地點周邊。(取自谷歌地圖)

皇后區法拉盛19日凌晨發生一起持槍搶劫案件，一名華人男子被三名非洲裔男子持槍威脅，其腹部及腿部中彈送院，知情人士透露，案發地點疑為一家地下賭檔，警方呼籲知情民眾提供線索。

根據市警局，當天凌晨12時15分左右，在法拉盛132街近艾利大道(Avery Ave.)的一棟民宅地下室，發生一起槍擊案，受害人為一名37歲的華裔男子，他表示，當時他正在玩「電子遊戲」，三名年齡未知的非洲裔男子蒙面闖入房間，索要錢財。

受害者見狀向後方的房間跑去，嫌犯們則緊隨其後，之後雙方發生搏鬥，受害者說，他看到一把銀色槍枝並聽到三聲槍響。隨後則意識到他的腹部和腿部中彈。嫌犯在搶走他的3000元現金後，步行向未知方向逃逸。

受害人之後被送往紐約長老會皇后醫院(NewYork-Presbyterian Queens Hospital)接受治療，其傷勢並不致命。

知情人士則表示，案發地點實際上是一家地下賭檔。

此前在法拉盛富蘭克林大道(Franklin Ave.)近凱辛納大道(Kissena Blvd.)的一棟民宅，數名華人男子也同樣在凌晨遭遇持槍搶劫，被搶數千元現金、手機等隨身財物；根據案發地點負責人，這棟民宅同樣是「華人進行娛樂休閒的活動據點」，該名負責人在當時也透露，劫匪中有華人，疑有人通風報信。

警方表示，截至19日，嫌犯仍在逃，呼籲知情民眾提供線索，民眾可撥打止罪熱線(800)577-TIPS(8477)，也可登錄止罪網站www.nypdcrimestopper.com，或通過手機發消息至274637(CRIMES)，然後輸入TIP577，或在推特上@NYPDTips，還可通過止罪手機應用程序「CS-NYC」提供線索，消息來源絕對保密。

華人 法拉盛 皇后區

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