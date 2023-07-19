阻非裔入店行竊 法拉盛華男遭割傷

劉先生在阻擋嫌犯時被割傷，圖為他示意嫌犯所持的美工刀以及傷口。(記者鄭怡嫣／攝影)

法拉盛 市中心18日清晨發生一起行竊未遂案件，一名男子擅自進入一棟商用建築時，先後遭到兩名熱心的華人 男子阻擋，其中一名華人被他持刀威脅並割傷手臂，周邊的商家反應，這位嫌犯是慣犯，經常在周邊鬧事。

(影音來源：讀者提供)

根據兩位當事人陳先生及劉先生講述及市警局的報告，18日上午7時5分左右，在法拉盛40路近緬街的一棟三層建築，一位非洲裔男子衝進樓內，當時樓內的辦公室或商家、以及周邊的大部分商家均未開業，陳先生阻擋了他，叫他「不要上去」。

劉先生(右)為阻擋該名非洲裔男子行竊，遭到他持美工刀威脅攻擊。(截自現場監視畫面)

數十分鐘後，這名男子又轉到同一棟建築，另一位劉先生見狀，也阻止他入內，他掏出美工刀指著劉先生威脅，劉先生用後背包阻擋刀鋒，但仍被此人割傷手臂流血。此後劉先生報警，警察也表示此人具有危險性，帶著劉先生一同出警巡邏，但並未發現他的蹤影。

據了解，該名非洲裔男子經常在法拉盛周邊鬧事。(朱立創提供)

劉先生說，根據周邊商家，此人是一位慣犯，近來每一天都在法拉盛鬧市搗亂，曾拿包砸受害者的頭部、或是按商家門鈴，等人過來開門時便進行搶劫。他的身高在1米75左右，年齡看上去在20來歲，精神正常。也有人反映他還有二至三名同夥。

當事人陳先生(左一)及劉先生(中)。(記者鄭怡嫣／攝影)

該棟建築的其中一位業者及法拉盛社區守望互助隊隊長朱立創，提醒周邊民眾警戒，也提醒商家在辦公室加裝能看清外面來客的另一道防盜門確保安全。

市警局呼籲知情民眾提供線索，民眾可立刻撥打止罪熱線(800)577-TIPS(8477)，也可登錄止罪網站www.nypdcrimestopper.com，或透過手機發消息至 274637(CRIMES)，然後輸入TIP577，或在推特 上@NYPDTips，還可透過止罪手機應用程序「CS-NYC」提供線索，消息來源絕對保密。