警緝1盜竊身分亞裔男 銀行取錢被識破

警方呼籲民眾協助逮捕該名男子。(市警提供)

轄管布碌崙 (布魯克林)8大道的市警66分局日前發布消息，一名專門盜用華人身分的竊賊，近期通過非法途徑獲得轄區內一名華裔受害者的個人信息，並試圖到皇后區 銀行領錢；因工作人員起疑，嫌犯最終未能得逞，不過警方認為男子動作嫻熟，想必是慣犯，呼籲民眾積極提供線索幫助逮捕。

警方目前以重竊罪(Grand larceny)對嫌犯進行通緝，4月20日下午1時48分，他使用假身分來到皇后區新鮮草原(Fresh Meadows)的大通銀行(Chase Bank)領錢；銀行工作人員見他住在布碌崙，卻跑到皇后區取錢，覺得事有蹊蹺便留了心眼。當發現男子與出示的駕照 照片樣貌不符，工作人員隨即提出質問時，嫌犯意識到要被揭發而匆匆丟下駕照，逃離現場。

後來，身分遭盜用的受害者王先生向州參議員曲怡文求助，表示身分已被盜用數個月，社安號、駕駛證、地址等信息都遭外洩；曲怡文接著聯繫警方，經調查終於將此事件連接起來，辦案的警探也向銀行取得監控錄像，對男子發布通緝令。

警探表示，嫌犯戴著帽子和口罩，顯然早有準備，肯定是慣犯；雖監控照片無法清楚辨認嫌犯的容貌，但仍希望民眾通過身型和衣著認出，並向警局提供消息，嫌犯是一名身高6呎、體重180磅的亞裔男子。

知情者可立刻撥打(718) 851-5603給66分局警探Vladimir Machulskiy、(718) 287-3239至布碌崙南區警署、或止罪熱線(800)577-TIPS(8477)，也可登錄止罪網站www.nypdcrimestopper.com，或透過手機發消息至 274637(CRIMES)，然後輸入TIP577，消息來源絕對保密。