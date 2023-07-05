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2小時性騷4女 最小16歲 警緝南布碌崙變態男

記者胡聲橋／紐約報導
南布碌崙一嫌犯2小時內連續對四名女性性騷擾，其中包括亞裔女性。(警方提供)
南布碌崙一嫌犯2小時內連續對四名女性性騷擾，其中包括亞裔女性。(警方提供)

南布碌崙(布魯克林)近日出現男子，在不到兩小時內，連續對四名女性性騷擾及強行觸摸，受害者年齡最小僅有16歲。警方目前公布監控錄像和男嫌照片，呼籲知情者提供線索，協助破案。

這起案件發生在市警62分局轄管的區域內，根據警方，6月28日晚上7時40分和9時之間，該名男子在該轄區內作案多起，均從後方出現，觸摸受害者的臀部後逃離。

第一起事件發生在巴斯海灘(Bath Beach)，19大道交班森大道(Benson Avenue)附近。警方稱，大約晚上7時40分，嫌犯與一名25歲的婦女搭訕，摸她的臀部，把身體貼在這名女子身上，然後逃離現場。

晚上8時20分，距離第一起性騷案發生40分鐘後，一名31歲的亞裔女性在海灣20街(Bay 20th Street)交班森大道附近，遭到同一名男子摸臀性騷。

不到30分鐘後，警方表示，該名男子又回到第二起性騷的現場，並強行觸摸一名16歲女子的臀部。

當晚9時，該男子出現在巴斯大道(Bath Avenue)交海灣22街(Bay 22nd Street)附近，從後面觸摸了一個25歲的女性。

警方公布的視頻顯示，嫌犯身穿牛仔短褲、黑色T恤、黑色運動鞋，並攜帶一個黑色背包。

警方呼籲民眾看到與照片和視頻中特徵類似的人，立刻撥打止罪熱線(800)577-TIPS(8477)，也可登錄止罪網站www.nypdcrimestopper.com，或通過手機發消息至 274637(CRIMES)，然後輸入TIP577，或在推特上@NYPDTips，還可通過止罪手機應用程序「CS-NYC」提供線索，消息來源絕對保密。

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