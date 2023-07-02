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加州聖荷西居民包裹被偷了 竊賊竟是一隻野豬

郵局員工盜客戶匯票 到手逾16萬元

記者胡聲橋／紐約報導
班森賀帕克維爾郵局一名員工通過匯票盜竊逾16萬元。(谷歌地圖)
班森賀帕克維爾郵局一名員工通過匯票盜竊逾16萬元。(谷歌地圖)

一名布碌崙(布魯克林)女性郵局員工，涉嫌利用職務之便，盜竊客戶的匯票達180次，並在不到一年間，不法獲利逾16萬元；該名員工被檢方以二級重竊罪(Grand larceny)、行為不檢罪(Official misconduct)和一級偽造商業紀錄罪(Falsifying business records)等罪名起訴。

根據法庭文件，薩德勒(Sherrin Saddler)在2019年11月15日至2020年7月30日，涉嫌在班森賀帕克維爾(Parkville)郵局擔任窗口辦事員時，透過手法盜竊超過16萬元。

據了解，薩德勒從購買匯票的客戶那裡收取現金。客戶離開後，她將匯票作廢，並將現金收入自己的口袋；根據調查，薩德勒總共這樣做了180次。

檢方表示，由於薩德勒將匯票作廢，一些客戶的匯票被退回；另一些客戶能夠順利地將匯票付給收件人或供應商，但當這些匯票被兌現，然後返回美聯儲進行核算時，卻發現這些匯票已經作廢。經過審計，美國郵政局監察員發現了帕克維爾郵局出現的問題，並展開調查。

薩德勒遭到布碌崙地區檢察官蔣莎樂(Eric Gonzalez)、美國郵政局監察辦公室，以及主管此案的特別探員莫達費里(Matthew Modafferi)等起訴；蔣莎樂說，薩德勒涉嫌濫用職權，為了自己的個人利益背叛了公眾的信任，「我們經過徹底的調查，發現了她被指盜竊行為的嚴重程度，我們將追究她的責任。在布碌崙，公共腐敗是不能容忍的。」

負責此案的特別探員莫達費里說，美國郵政局監察辦公室的特別探員們致力於維護郵政局及其員工的誠信。當郵政服務員工破壞公眾信任並參與犯罪時，當局一定會不懈努力，將責任人繩之以法。 

他說，這起案件提醒我們，當個人利用其在郵政服務部門的職位進行犯罪時，會有嚴重的後果。

美國郵政 布碌崙 檢察官

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