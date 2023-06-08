假冒服裝企業騙中國成衣商 華裔兄弟詐得75萬元 遭控79罪

一對華裔兄弟假冒是美國服裝企業Mod Societe，欺騙中國衣服生產商，向其提供價值超過200萬美金、總計25萬條褲子；7日兩兄弟與同夥遭造曼哈頓 地區檢察官 起訴，被控身分盜竊、偽造罪等共79項罪名。

根據起訴書，居住紐約州的65歲趙瑞斯(Rex Chiu，以下均為音譯)和他64歲的弟弟趙托尼(Tony Chiu)，連同其居住在中國的同夥桑查斯(Joseph Sanchez)，竊取並冒用曼哈頓服裝公司Mod Societe身分，向中國多家服裝生產商訂購並進口以牛仔褲和運動褲為主的25萬3884條褲子，總計價值200萬元4896元。

在律師桑查斯的掩護下，趙瑞斯和趙托尼以欺詐手段獲得了Mod Societe的公司文件、稅號、鄧白氏環球編碼(Dun & Bradstreet number)，以該公司名義開設銀行帳戶，偽造採購訂單，並假冒是Mod Societe公司員工，向中國多家工廠發送採購單。

根據法院文件，2017年2月28日，桑查斯購買網路域名mod-societe.com，繼而為虛構的公司員工設立電子郵件帳戶，通過郵件形式向中國衣服製造商發送訂單，以賒帳的方式進口衣物。

這些製造商將成衣運往加州 的一間倉庫，之後趙氏兄弟將這些衣服賣給批發商，要求對方電匯付款給他們名下的CHIUs' company Play Market帳戶，兩人藉此共計騙取75萬元。

檢方表示，趙氏兄弟和同夥桑查斯，被控包括一項四級串謀(conspiracy)、34項一級身分盜竊、21項二級偽造、22項二級持有偽造儀器，以及一項一級偽造商業紀錄等共計79項罪名。

曼哈頓地區檢察官白艾榮(Alvin Bragg)表示，該騙局影響了在曼哈頓的成熟企業，被告同夥桑查斯，作為法律人員知法犯法，借用法律手段幫助嫌犯行騙，破壞律師所應秉持的職業道德。他也提醒，如果任何紐約公司成為金融犯罪的受害者，可撥打(212)335-8900與該辦公室聯繫。