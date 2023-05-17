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8大道華社捅人案致3傷 警緝1非裔男

記者顏潔恩／紐約即時報導
警方呼籲民眾提供線索，逮捕該名用刀傷人的男子。(市警提供)
警方呼籲民眾提供線索，逮捕該名用刀傷人的男子。(市警提供)

布碌崙(布魯克林)8大道華社日前發生一起捅人案，幾名外族裔男子在街上因故發生爭執，其中一人掏出刀子捅傷三人後逃逸；轄管當地的市警66分局17日發布消息，呼籲知情民眾提供線索。

消息指出，該案發生於16日晚7時45分許，在位於8大道交43街的一間Deli雜貨店門前，當時四名關係不明的男子站在外頭，其中一人開始與其他三人吵架；不久後他掏出刀子，往三人身上捅，其中兩人分別腹部、肩膀被刺，另一名傷者則是在制止過程中畫傷臉部，嫌犯隨後往不知名方向逃逸，最後的出現位置是地鐵站

經警方數小時的調查，披露受傷的人為49歲的Idris Applewhite、55歲的Richard Hooper、和31歲的Pedro Vargas，為西語裔和非洲裔男子，案發後已送往瑪摩利醫院接受治療，無性命危險；而逃脫的則是一名非洲裔男子，儘管未透露案情，警方表示受傷的三人也並不無辜，將會面臨控罪，但當務之急要先逮捕在逃的嫌犯。

警方呼籲，知情者立刻撥打止罪熱線(800)577-TIPS(8477)，也可登錄止罪網站www.nypdcrimestopper.com，或透過手機發消息至 274637(CRIMES)，然後輸入TIP577，消息來源絕對保密。

8大道 地鐵站 布碌崙

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