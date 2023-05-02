班森賀華社民宅遭竊 損失逾6000元

班森賀華社商業區，發生入室盜竊案，警方公布照片緝兇。(警方提供)

布碌崙 (布魯克林)班森賀華社日前發生一起入室盜竊案，竊賊私入民宅，偷走了價值總計超過6000元的現金和財物，警方已公布嫌犯照片進行通緝，希望知情者及時提供有關其身分或下落的信息，及時將其捉拿歸案。

此案發生在市警62分局轄管的區域內，案發地是班森賀華社的主要商業區，平時有眾多華人 到這一地區購買食品和其他生活用品。警方稱，3月27日大約中午時分，一名嫌疑人走進位於海灣31街交86街附近的一處民宅，通過未上鎖的窗戶進入其中一間公寓。進入屋內後，嫌犯拿走了約1500元現金和價值約4650元的首飾。得手後，嫌犯徒步逃離現場，不知所蹤。盜竊案發生時，公寓內沒有人。

根據警方公布的照片，嫌犯是一名中等膚色男性，戴黑色墨鏡，上身穿深藍和銀灰兩色的帶頭套外衣，下身是一條牛仔褲，腳穿黑色運動鞋。

警方呼籲民眾看到與照片中特徵類似的人，立刻撥打止罪熱線(800)577-TIPS(8477)，也可登錄止罪網站www.nypdcrimestopper.com，或通過手機 發消息至274637(CRIMES)，然後輸入TIP577，或在推特上@NYPDTips，還可通過止罪手機應用程序「CS-NYC」提供線索，消息來源絕對保密。