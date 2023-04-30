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亞裔女子在布碌崙地鐵車站被搶手機

記者胡聲橋／紐約即時報導
照片中嫌犯在布碌崙貝瑞吉大道地鐵車站，搶走一名亞裔女子的蘋果手機。(警方提供)
照片中嫌犯在布碌崙貝瑞吉大道地鐵車站，搶走一名亞裔女子的蘋果手機。(警方提供)

一名亞裔女子29日(周六)在布碌崙(布魯克林)地鐵站台被一名男性嫌疑人搶走手機。警方已公布這名男嫌的照片，希望知情者及時提供有關其身分或下落的信息，幫助警方將其捉拿歸案。

此案發生在市警68分局和捷運警察局34區轄管的範圍內。警方稱，29日大約下午3時50分，在貝瑞吉大道(Bay Ridge Avenue)地鐵車站內，一名29歲的亞裔女子在北行R線地鐵站台上等車。這時，一名男子向她靠近，從她手中搶走了iPhone 12 Max手機。這名男嫌隨後離開了地鐵車站，逃往不明地點。亞裔女子沒有受傷。

警方後來從貝瑞吉大道地鐵車站的監控錄像取得了這名男嫌的照片。男嫌身高約5呎10吋，體重150磅，中等膚色，身材偏瘦，長著鬍子。最後一次被目擊時，他戴著一頂帶有白色耐吉標誌的黑色冬帽，穿著紅色連帽運動衫，胸前有「喬丹」圖案，身穿左腿有白色耐吉標誌的黑色短褲。

警方呼籲民眾若看到與照片和視頻中特徵類似的人，立刻撥打止罪熱線(800)577-TIPS(8477)，也可登錄止罪網站www.nypdcrimestopper.com，或通過手機發消息至 274637(CRIMES)，然後輸入TIP577，或在推特上@NYPDTips，還可通過止罪手機應用程序「CS-NYC」提供線索，消息來源絕對保密。

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