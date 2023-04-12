皇后區兩嫌連日作案5起 4受害者為亞裔

兩名男嫌近日接連在皇后區犯下多起搶案，其中多數受害者為亞裔。。(市警局提供)

近日在皇后區 發生多起搶案，其中五起案件中，有四案的受害者均為亞裔 ，且均在同一天發生，兩名作案男嫌不僅搶劫更攻擊受害者，遭到警方通緝。

最早的一起劫案發生在26日早6時50分，一名52歲的亞裔男性在59大道150-54號散步時，兩名男嫌靠近並抓住他要錢，得手600元後，兩人沿著150街向北步行逃離。

兩男嫌開的車。(市警局提供)

另一起發生在上月30日，兩名嫌犯於當天在皇后區接連犯下四起劫案，下午2時兩嫌在37路74-10號前搶了一名47歲的亞裔男性的錢包，並將亞裔男推到牆上，而後坐上車逃離。

上一起案件發生後的50分鐘，兩嫌到72街35-06號，強行抓住一名54歲的亞裔男性，一男嫌強行從他的口袋搶走錢包，受害者反抗，另一男嫌則一拳打在他臉上，受害者受到輕傷。

僅僅一個小時後，兩嫌又到148街和60大道，並搶了一名22歲的亞裔男性的錢包，導致他受輕傷；下午4時30分，兩嫌在彭羅德街(Penrod Street)和奧蒂斯大道(Otis Avenue)，搶了一名西語裔男子的800元後，並毆打受害人，導致受輕傷。

市警呼籲對此案知情的民眾提供線索，民眾可撥打止罪熱線(800)577-TIPS(8477)，也可登錄止罪網站www.nypdcrimestopper.com，或通過手機 發消息至274637(CRIMES)，然後輸入TIP577，或在推特上@NYPDTips，還可通過止罪手機應用程式「CS-NYC」提供線索，消息來源保密。