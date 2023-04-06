冒充政府網站收高額規費 州檢長開鍘

檢察長辦公室發布的真假網站範例，左為正版政府網站，右為「山寨」網站。(州檢察長辦公室供圖)

州檢察長詹樂霞(Letitia James)辦公室5日宣布，關閉了兩個冒充州務院政府官方網站的「山寨」網站，並開罰4萬4387元；該辦公室也提供了一系列識別真假政府網站的竅門，提醒公眾在辦事時擦亮雙眼、避免上當。

根據州檢察長辦公室，被取締的網站在版面設計上，採用與2021年正版州政府官方網站高度相仿的視覺效果，還加上了與州府官方徽章非常相似的圖樣以蒙騙用戶。

其中一個網站以不存在的「公司服務部」為名，引誘上當的用戶以遠高於正規收費的金額，辦理商業認證等的業務；例如政府對公司執照的認證副本，僅收10元手續費，但「山寨」網站上卻收費高達135元。

該辦公室建議用戶，在辦理業務時注意以下內容：在搜索引擎的結果顯示中，要注意規避其中標註有「贊助」(sponsor)字樣的鏈接，通常情況下，政府網站不會作為贊助方出現在搜索結果中。

在網站的地址欄中，看該網址是否以「.gov」為後綴，如果不是，則要格外小心；另外，政府官方網站的地址前綴通常會是https，而非http。

其次，在尋找各部門的網站時，最好直接通過政府官網的統一渠道進入，州市府所有部門的正規網站都可以在統一的官方網站中進入，州府網址為www.ny.gov，市府網址則為www.nyc.gov。

此外，還可以檢查一個網站的聯繫方式頁面，政府官方網站一般會出現在主頁最下方，正版政府網站都會詳細公布該部門的地址、聯繫方式以及社交媒體鏈接等信息，如果這些信息異常，則很有可能遭遇冒牌網站。

民眾在網站付款時也要留心，如果某項服務費用看起來過高且不太合理，則最好暫停支付，仔細審查自己先前的操作，看看是否為詐騙 網站。

最後，該辦公室也呼籲，如果發現有「山寨」網站，可及時向該機構下屬的網路和技術局(Bureau of Internet and Technology)舉報，網址為https://ag.ny.gov/file-complaint。