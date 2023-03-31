187初中拆監視器？市府：將裝新安保系統 家長勿憂心

市教育局將為全市公校安裝新安保系統。(谷歌街景圖)

布碌崙(布魯克林)戴克高地(Dyke Heights)有眾多華生的187初中。近日家長發現，學校的監控攝像頭被拆除。因校園槍擊 事件頻發，家長頗為擔心，並向州參議員曲怡文辦公室反映。經查詢，市教育局 (DOE)將在全市公校 安裝統一的全新安保系統，年底完工，提醒家長不必過憂。

該校家長會不少華人擔心，市教育局拆除由家長集資購買的監控綠像系統，學校入口沒有任何監控，威脅學生安全。加上幾天前納什維爾一所小學發生槍擊案，不少家長憂心。他們知道教育局要裝新安保系統，但不知具體細節。

家長們找到州參議員曲怡文辦公室。曲怡文幕僚長張意解釋，教育局回覆，將在今年底前為全市公校安裝全新的安保系統，花費4300萬元，為1300棟校舍安裝。這次拆除該校原有的監控系統，主因該系統是家長會自行出資安裝，沒有經過教育局批准。

教育局稱，安裝新系統後，保安人員可通過監控錄像監視大樓門口，還可以用這套系統鎖門。此外，監控系統還會聯接全市網絡，便於警方實時了解學校的安全情況並及時採取行動。教育局現無法確定，年底前何時會輪到187初中安裝新安保系統，一旦有確切消息，會馬上通知學校。