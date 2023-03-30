開車、破門、監聽警…6男分工合偷19台提款機 遭控92罪

被破獲的盜竊團夥將一台提款機搬出商店。(警方提供)

布碌崙 (布魯克林)檢察官蔣莎樂(Eric Gonzalez)和市警察局長西維爾(Keechant L. Sewell)28日宣布，六名男子因闖入商店盜竊19台提款機和其他財產被控入室盜竊、重竊、毀壞等罪，一共92項指控涵蓋從2022年6月到2023年1月的十多起案件，案發地分別在布碌崙、皇后區 和布朗士 。有四名被告是在拉瓜地亞機場附近，經過30分鐘高速追捕落網。

檢方指，六名被告中有五人居住在布碌崙，分別是50歲的Alex Torres，51歲的Francisco Torres，52歲的Jesus Cedeno，44歲的Angel Barbosa和52歲的Luis Villanueva，52歲的Chris Moustakos為長島居民。

根據法庭文件，從2022年6月至2023年1月，六名被告涉嫌從多家商店偷盜提款機。他們使用斷線鉗和其他工具進入商店，將其搬出。團夥成員各司其職，有的開車，有的破門，有的切斷固定提款機的螺栓，有的把風，還有人監聽警方的無線電。

起訴書指控的案件有11起發生在布碌崙，包括有眾多華人居住的市警60、62和66分局的轄區，七起發生在皇后區，一起發生在布朗士。大多數案件中的被盜金額尚不清楚。已知最高金額是皇后區瑞吉屋(Ridgewood)的一家商店被盜6萬元。