聯成公所火災市府勘查 盡快公布結果

聯成公所失火後，外部遭人塗鴉。(記者劉梓祁／攝影)

曼哈頓華埠 勿街(Mott St.)47號商住樓日前失火，業主為美東聯成公所，建築大部份未有損毀，僅一樓商鋪被燒空及二至四樓外牆被燻黑。28日市房屋局及市樓宇局到場勘察，公所將在日後召開發布會通報情況。

聯成公所在場代表稱，雖然二樓公所禮堂及活動區沒有遭破壞，但內部多處被燒黑及高壓水槍破壞，許多灰燼和垃圾，由於起火原因仍在調查，未獲准清理，只有獲授權者才能入內查看；28日已有電力公司到場接駁臨時用電，供進入者處理善後，但何時恢復水、電、瓦斯仍未知。

公所主席梁漢本表示，事故發生後每天都在現場留至深夜，陪同成員和保險 估價師勘查大樓受損情況，以及聯合樓宇、消防等部門開展善後工作；由於在垃圾清除前不宜進入，將儘快說明災後進展。

樓宇局代表稱，後方及右側住戶有望在本周內搬回，但靠近起火商舖的低層住戶清空令是否延長還需研訂，需要等樓宇局和消防部門調查結果再決定。樓宇局到場勘察是否存在結構損壞和危險情況，未透露更多細節。