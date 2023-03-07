法拉盛華人海鮮店 遭蒙面團夥打砸

華人餐廳遭打砸。(影音截圖)

皇后區法拉盛地區一間華人 海鮮店，近日遭蒙面團夥打砸破壞，桌椅、餐具等損壞，市警呼籲知情民眾提供線索。

(影音來源：讀者提供)

根據市警局，4日(周六)晚約9時至10時間，位於大學點 127街近20大道的一華人海鮮餐廳被襲擊，華人團夥闖入破壞店內物品，過程中未有人受傷。

餐廳負責人胡先生接受本報採訪時表示，當時大約有十多人，蒙面並頭套連帽衫，闖入店內未發一語，便開始掀、翻、砸桌椅，部分桌上擺放的碗、盤等餐具及玻璃轉盤也碎落在地，全程不到一分鐘，之後逃離現場，餐館與他們並不相識。

華人餐廳遭打砸。(讀者提供)

一名食客表示，該店在三樓，最近剛裝修完重新開業，吃飯吃到一半突然遇上砸店事件，驚魂未定。另一人則說，歹徒均是男性，年齡看上去都是青少年，紐約的治安真是愈來愈糟糕。

知情民眾可撥打止罪熱線(800)577-TIPS(8477)，也可登錄止罪網站www.nypdcrimestopper.com，或通過手機 發消息至274637(CRIMES)，然後輸入TIP577，或在推特上@NYPDTips，還可通過止罪手機應用程序「CS-NYC」提供線索，消息來源保密。