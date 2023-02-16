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66分局警遭槍殺 紐約華人聯合會捐款

記者顏潔恩／紐約報導
美國紐約華人聯合會15日將善款交給66分局局長哈斯泰德。(記者顏潔恩╱攝影)
美國紐約華人聯合會15日將善款交給66分局局長哈斯泰德。(記者顏潔恩╱攝影)

布碌崙(布魯克林)日落公園市警66分局一名年輕警員日前遭劫匪深夜槍殺，當地華社自主籌款，超過80名熱心人士慷慨解囊，籌得超過1萬元；發動捐贈活動的美國紐約聯合華人會15日造訪66分局，將善款交給代領的局長。

26歲的穆斯林警員法亞茲(Adeed Fayaz)本月4日休班時，與姊夫至東紐約(East New York)街頭交易，期間遭到一名假賣車、真搶劫的劫匪開槍，頭部中彈數日後不治；38歲的槍手瓊斯(Randy "Popper" Jones)隨後落網，被控謀殺、搶劫未遂等罪。據悉，法亞茲從警五年，且是兩個孩子的父親，這個噩耗對家人帶來沉重的打擊。

美國紐約華人聯合會得知消息後帶頭號召民眾捐款，一周內籌得1萬7750元，超過80名華人響應；理事長黃啟旺表示，支持市警向來是該會的宗旨，法亞茲也是管轄8大道分局的警員，希望通過捐款為他做一點事，社區民眾也很同情、踴躍捐款。

15日美國紐約華人聯合會包括黃啟旺、楊素文、陳繼華、李志誠等代表到66分局，局長哈斯泰德(Jason P. Hagestad)也率領幾名警員接待，哈斯泰德將轉交善款給法亞茲家人。他表示， 法亞茲家人暫時不方便露面，但他代向華社民眾表達感謝，這份心意意義重大；他也說，事發後無論警局、警員家屬，都獲得來自社區各界慰問，他由衷感謝。

華人 日落公園 布碌崙

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