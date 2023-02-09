涉殺華裔律師李進進 張曉寧或再度精神評估

張曉寧由律師及翻譯陪同出庭。(法庭Pool照片)

涉殺華裔律師李進進的25歲女嫌張曉寧，8日在皇后區 州高等法院出庭，檢方稱，已收到被告的精神鑑定報告，仍在評估是否需要再派專業人士重新評估張曉寧的精神狀況，檢方將於3月23日再次開庭前做出決定。

此次開庭距上次已有兩月，張曉寧由辯護律師與中文翻譯陪同上庭，雖略有消瘦但精神狀態良好，神情平靜；主審法官侯頓(Kenneth C. Holder)表示，被告方在兩月前提交的精神檢測 報告已交由檢方，因檢方並不熟悉這些材料，且部分信息被刪除，將在閱讀報告後做出決定，是否要求由檢方醫生對張曉寧再次做精神鑑定。

本報先前報導，張曉寧於2022年3月14日涉嫌在皇后區法拉盛 39大道的一個辦公樓內，持刀殺害律師李進進，遭大陪審團以二級謀殺和兩項四級非法持武等六項罪名起訴，若罪成，她將面臨25年至終身監禁。