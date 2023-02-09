涉殺華裔律師李進進 張曉寧或再度精神評估
涉殺華裔律師李進進的25歲女嫌張曉寧，8日在皇后區州高等法院出庭，檢方稱，已收到被告的精神鑑定報告，仍在評估是否需要再派專業人士重新評估張曉寧的精神狀況，檢方將於3月23日再次開庭前做出決定。
此次開庭距上次已有兩月，張曉寧由辯護律師與中文翻譯陪同上庭，雖略有消瘦但精神狀態良好，神情平靜；主審法官侯頓(Kenneth C. Holder)表示，被告方在兩月前提交的精神檢測報告已交由檢方，因檢方並不熟悉這些材料，且部分信息被刪除，將在閱讀報告後做出決定，是否要求由檢方醫生對張曉寧再次做精神鑑定。
本報先前報導，張曉寧於2022年3月14日涉嫌在皇后區法拉盛39大道的一個辦公樓內，持刀殺害律師李進進，遭大陪審團以二級謀殺和兩項四級非法持武等六項罪名起訴，若罪成，她將面臨25年至終身監禁。
張曉寧接受警方問詢時，承認案發當天進入李進進辦公室，隨後拿出中國國旗揮舞，懇求他不要撤銷自己的移民案件，還聲稱要控告對方，但不記得之後發生的所有事情，只記得曾對李進進說，「無論如何我都不會離開」，當她恢復意識時，發現李進進已倒在她的身上。
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