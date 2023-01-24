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哥大醫生案結辯庭審 檢方：有預謀 廣撒網

記者許君達／紐約報導
圖為哈登日前於曼哈頓南區聯邦法院出庭。(美聯社)
圖為哈登日前於曼哈頓南區聯邦法院出庭。(美聯社)

哥倫比亞大學旗下醫院婦產科醫生哈登(Robert Hadden)，因涉嫌跨州誘騙婦女至紐約性侵，被控聯邦罪，該案經多日開庭審理，23日在曼哈頓南區聯邦法院進行結辯，檢方向陪審團指其犯罪行為「普遍而有計畫」。哈登此前還曾因涉嫌性侵向州級法院認罪，前華裔總統參選人楊安澤的妻子呂艾玲也是受害者之一。

助理檢察官Jane Kim在結辯陳詞中，將哈登描述成一個「捕獵者」，他用廣泛且有計畫的方式，在病人最脆弱的時候對其進行性癖上的「捕獵」。

檢方指控稱，哈登的犯罪行為並非一時興起所為，而是有計畫地進行。他先耐心在與受害者的相處中建立信任，在「時機成熟時」背叛這種信任。

檢方指，被告從行醫生涯一開始就這樣做。根據護士作證，哈登早在1980年代末，就有變態行為，且一直延續到2012年東窗事發。一名護士作證時指哈登對病人的行為「像色情片」。

檢方還指，哈登的行為不僅肉體虐待，還有精神的騷擾和猥褻。他會以問診的名義向病人提出粗魯且不恰當的問題，比如她們是否看色情片、在性生活中是否使用道具等，還建議病人的丈夫也像他一樣舔懷孕病人的陰道，聲稱這對胎兒有益。

自2012年以來，在州和聯邦兩級法院參與控訴哈登的受害者有23人，然而據呂艾玲透露，真實的受害者數量遠不只這些。去年10月，哈登曾經供職的哥倫比亞大學厄文醫學中心(Irving Medical Center)宣布與147名受害者達成和解，共計賠償1億6500萬元。

呂艾玲是最早公開指控哈登的受害者之一。她與其他幾位受害者共同遊說，爭取到紐約「成人倖存者法案」(Adult Survivors Act)於去年11月生效。該法准許早年的性侵受害者追訴當時的侵犯者，無論事情已經過去多久。

呂艾玲 性侵 哥倫比亞大學

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