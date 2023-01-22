我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

報稅季23日展開 7重點勿忽略 退稅會比往年少

3個月晉升國家領導人 秦剛將成「官場傳奇」

遊民搭棚市警擬開罰單 拒繳就控罪 嚴重恐入獄

記者張晨／紐約報導
市警應對遊民新提案，違規開罰單，拒繳控罪上庭。(記者張晨／攝影)
市警應對遊民新提案，違規開罰單，拒繳控罪上庭。(記者張晨／攝影)

紐約市警高層換血後在新的一年應對遊民危機中提出新策略，市警巡邏長切爾(John Chell)提議給私搭亂建窩棚、以及囤積大量個人物品的遊民開出罰單，而若拒絕罰單，執法者則有權使用搜查令，並將遊民傳喚上庭，甚至入獄。

消息人士稱，這些傳票涉及輕罪，違者需要支付50至250元的罰款，而被罰款的定義為「囤積超過個人可一次攜帶的物品數量、並且違規搭建棲身之所者。」

該動議是在日前舉辦的市警高層會議中提出，會議初衷是增加開出罰單的數量；消息人士指出，儘管會議結束後就此遊民罰單沒有正式指示，但巡邏警員已陸續收到各分局長及負責人的非官方指令，可以開始向「未符合規定的遊民」開具罰單。

批評人士稱，這是市長亞當斯(Eric Adams)意圖回歸「破窗警務」的更進一步；2022年他從派援助小組下一線幫扶，到提出將遊民強制送醫的政策，一直備受抨擊；但他當時說「沒有一個讓每個紐約人都開心的政策。」

遊民聯盟(Coalition for the Homeless)執行總監吉芬(Dave Giffen)說，「這很荒謬，聽起來像前市長朱利安尼，但也很像亞當斯的風格。」

根據市警數據，在2022年3月18日至本月18日截止，市警在4364此「遊民場所」造訪中共開出了14張罰單。

遊民 亞當斯 紐約市

上一則

驅逐禁令解除1年 4400戶家庭無力付租被逐

下一則

紐約犯罪率飆升 大通銀行提前關ATM 改為傍晚打烊

延伸閱讀

市教育政策小組完成任命 2華裔入選

市教育政策小組完成任命 2華裔入選
紐約市庇護客超4萬「已成災難」 亞當斯籲疏往上州

紐約市庇護客超4萬「已成災難」 亞當斯籲疏往上州
囚犯倍增 2027關閉雷克島恐生變

囚犯倍增 2027關閉雷克島恐生變
難扛20億 亞當斯德州探庇護客 施壓拜登

難扛20億 亞當斯德州探庇護客 施壓拜登
亞當斯考察美墨邊境 挨批「形式主義」

亞當斯考察美墨邊境 挨批「形式主義」

熱門新聞

患有智力發育障礙蔡女士(左)在母親死後，被送醫治療。(冉燕飛提供)

紐約智障華女伴母屍3個月 暴瘦20磅…冰箱只剩1瓶洗髮水

2023-01-20 09:47
參與小頸強暴搶劫案的歹徒均被判刑10到17年。(警方提供)

看中華人業者帶錢回家 入屋搶劫強暴…非裔、華裔主謀判刑

2023-01-18 10:16
市財政局17日公布報告，預計2024財年全市110萬房產價格將比上一財年增長6.1%，地產總市值將達到約1兆4800萬元。（美聯社）

紐約市要漲地稅了…房屋估價明年增6.1% 獨棟漲最多

2023-01-18 12:39
法式燒餅五花肉刈包。記者張晨╱攝影

農曆年限量發售…法式燒餅五花肉刈包 2小時賣光

2023-01-20 13:02
華警李保羅在家人和同事的陪同下出院，警分局警員列隊歡迎。(紐約市警方提供)

紐約華警遭16歲嫌槍擊 帶傷交火追捕 被搭檔拖回車內送醫

2023-01-17 23:48
案發現場。(記者鄭怡嫣╱攝影)

法拉盛民宅聚眾打牌 4匪持槍夜劫 搶嫌有華人

2023-01-15 15:32

超人氣

更多 >
女星曬與兒共浴照 巨乳遊走露點邊緣 網驚：尺度太猛

女星曬與兒共浴照 巨乳遊走露點邊緣 網驚：尺度太猛
剽竊？正名？中韓網友為「農曆年」開戰

剽竊？正名？中韓網友為「農曆年」開戰
3個月晉升國家領導人 秦剛將成「官場傳奇」

3個月晉升國家領導人 秦剛將成「官場傳奇」
烏克蘭外交部：重擬對中國戰略時刻已到

烏克蘭外交部：重擬對中國戰略時刻已到
「鷹眼」遭鏟雪車碾後 再更新傷勢：斷了30根骨頭

「鷹眼」遭鏟雪車碾後 再更新傷勢：斷了30根骨頭