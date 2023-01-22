遊民搭棚市警擬開罰單 拒繳就控罪 嚴重恐入獄

市警應對遊民新提案，違規開罰單，拒繳控罪上庭。(記者張晨／攝影)

紐約市 警高層換血後在新的一年應對遊民 危機中提出新策略，市警巡邏長切爾(John Chell)提議給私搭亂建窩棚、以及囤積大量個人物品的遊民開出罰單，而若拒絕罰單，執法者則有權使用搜查令，並將遊民傳喚上庭，甚至入獄。

消息人士稱，這些傳票涉及輕罪，違者需要支付50至250元的罰款，而被罰款的定義為「囤積超過個人可一次攜帶的物品數量、並且違規搭建棲身之所者。」

該動議是在日前舉辦的市警高層會議中提出，會議初衷是增加開出罰單的數量；消息人士指出，儘管會議結束後就此遊民罰單沒有正式指示，但巡邏警員已陸續收到各分局長及負責人的非官方指令，可以開始向「未符合規定的遊民」開具罰單。

批評人士稱，這是市長亞當斯 (Eric Adams)意圖回歸「破窗警務」的更進一步；2022年他從派援助小組下一線幫扶，到提出將遊民強制送醫的政策，一直備受抨擊；但他當時說「沒有一個讓每個紐約人都開心的政策。」

遊民聯盟(Coalition for the Homeless)執行總監吉芬(Dave Giffen)說，「這很荒謬，聽起來像前市長朱利安尼，但也很像亞當斯的風格。」

根據市警數據，在2022年3月18日至本月18日截止，市警在4364此「遊民場所」造訪中共開出了14張罰單。