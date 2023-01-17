趕不走…遊民屢闖洗衣店要錢 華人業主報警驅

遊民到日落公園華人洗衣店要錢，遭警察驅離。(記者胡聲橋╱攝影)

一名遊民 光天化日到日落公園一家華人 洗衣店要錢，還不肯離開，店員不勝其煩，向警察 報案，最後警察驅離該遊民。業者表示，社區治安不靖，店員經常遇到一些麻煩，也期盼治安狀況能好轉。

DK Fresh Laundromat是位於6大道的華人洗衣店。據店員介紹，15日下午大約3時過後，店裡走進一名貌似遊民的人，到店裡就向她要錢。因為怕招惹遊民，店家一般不施捨到店裡乞討的人。眼看拿不到錢，該遊民又向店裡顧客要錢。

眼看遊民擾亂店裡的經營，店員不得不下逐客令，要求遊民離開，誰知遊民根本不為所動，店員最後報警。警察趕到後，也沒有逮捕這名遊民，只是將其驅離了事。

店員告訴記者，自從疫情以來，遇過許多到店裡要錢的遊民，但像這麼難纏的不多見。

家住布碌崙的李志波在班森賀華人聚居區開了一家洗衣店，他也遇到過有人到他的洗衣店要錢的事，讓他感到很頭疼常給店裡帶來些小麻煩，讓他防不勝防。

李志波說，在彭博(Michael Bloomberg)擔任市長期間，班森賀的社會治安非常好。白思豪(Bill de Blasio)任市長後，社會風氣才開始變差，越來越多遊民在大街上晃蕩，小偷小摸也時有發生，讓商家非常苦惱。李志波認為，現在的問題是，警察對於一些小犯罪無能為力，罪犯對此心知肚明，也就越來越肆無忌憚。