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長島納蘇郡劫車頻發 狗被丟窗外拖行三街區

記者牟蘭／紐約報導
男子涉嫌劫車、虐狗被納蘇郡警方通緝。(納蘇郡警方提供)
男子涉嫌劫車、虐狗被納蘇郡警方通緝。(納蘇郡警方提供)

市警109分局轄區與長島納蘇郡華人聚集地，近期發生多起劫車案件，不乏華裔受害者，其中一起案件中，歹徒強行開走受害人的路虎(Range Rover)，看到車內的寵物狗後，丟出窗外，拖行三個街區，一名亞裔店主見狀，報警求助，小狗受重傷被獸醫搶救。

影音來源：納蘇郡警方提供

根據納蘇郡警方消息，一名60歲的路虎休旅車女駕駛於2日下午2時45分，在米尼奧拉(Mineola)西傑瑞柯大道(Jericho Turnpike)加油時，被一身穿滑雪服的歹徒鎖定，趁機開走車，隨後發現車主留在車上的比特犬。歹徒從車窗丟出小狗，但因車門卡住狗帶，拖行至少三個街口；警方指，受害人加油時把車鑰匙與錢包都留在車中，讓嫌犯有機可趁，駕駛在案件中未受傷，遺失車輛隨後在新澤西的東橙郡找到。

在附近開店的亞裔經理尹大萬(Daeman Yoon)看到比特犬被拖行，立即報警求助。目擊者格林(Kelsey Greene)表示，小狗掙脫後，倒在街邊，她與男友立即上前，等待警察到來，送到醫院救治。

納蘇郡近期已發生至少三起類似的劫車案，一名女性上個月在Glen Head加油站，被搶走路虎休旅車，尚不清楚這些案件是否關聯，警方以模式劫案調查上述案件。

109分局轄區也發生多起類似劫車案，最近一起劫案發生在去年12月31日下午，74歲白人女性，在14大道與125街附近停車時，非洲裔男子持槍開走她的休旅車。

休旅 亞裔 長島

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