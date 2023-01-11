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在中國因愧疚獨居 馬桂英夫：平靜看結果

記者鄭怡嫣／紐約報導
馬桂英(左)與家人。 (家人提供)
馬桂英(左)與家人。 (家人提供)

馬桂英案以兇手佩雷斯(Elisaul Perez)被判20年監禁吿一段落，然而她的丈夫高占新返回中國後，至今仍未走出陰影，由於心懷愧疚而在家鄉選擇獨居，家人一同吃飯時也從不談傷心往事。

馬桂英及高占新的友人謝宜宏接受本報採訪時表示，高占新雖然希望重判，但也理解美國的司法，平靜看待結果，也感謝援助律師等熱心人士。此案審理快速，也未以被告有精神問題等由拖延。

馬桂英與丈夫高占新。(馬桂英家人提供)
馬桂英與丈夫高占新。(馬桂英家人提供)

至於高占新的現狀，謝宜宏則表示，與他一兩周聯絡一次，他仍不能釋懷，也有很深的愧疚感，此前曾與親人同住，但自覺愧對兒子及岳母，選擇獨居，住在與兒子輪流在家鄉經營的小超市樓上。他木訥老實，把事情全往自己身上攬，飯桌上不談傷心事。除新聞以外，他至今不敢看帶有家庭元素的電視劇，怕控制不住落淚，一次傳給他馬桂英住院時的錄像，他哭得停不下來。

佩雷斯。(法院pool photo/ Daily Mail Richard Ha...
佩雷斯。(法院pool photo/ Daily Mail Richard Harbus攝)

佩雷斯。(法院pool photo/ Daily Mail Richard Ha...
佩雷斯。(法院pool photo/ Daily Mail Richard Harbus攝)

馬桂英案的代表律師吳皓絹也說，高占新還沒有走出來，情緒低落，對未來也有很深的不確定與不安全感，此前已經幫他申請針對犯罪受害者及家屬的U簽證，需要他自行決定是否前往北京的使領館面試。在美國他有充實的生活，也有妻子陪伴，在中國他卻顯孤單。

佩雷斯。(法院pool photo/ Daily Mail Richard Ha...
佩雷斯。(法院pool photo/ Daily Mail Richard Harbus攝)

佩雷斯。(法院pool photo/ Daily Mail Richard Ha...
佩雷斯。(法院pool photo/ Daily Mail Richard Harbus攝)

據悉，此前在眾籌網站GoFundme籌集的20萬元，扣除機票、隔離、喪葬、給馬桂英母親的慰問金等，目前還剩餘一半，將用於馬桂英一家的生活費等。

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