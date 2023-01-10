我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

詐騙電話猖獗 專家教你怎麼辨別和保護自己

快看世界／不可不知 長途飛行對身體有這些危害

亞裔女曼哈頓韓國城遭仇恨攻擊 白男大罵「傻x亞裔婊」

記者張晨／紐約即時報導
亞裔女曼哈頓韓國城遭仇恨攻擊 ，白男嫌犯大罵「傻x亞裔婊」。(市警提供)
亞裔女曼哈頓韓國城遭仇恨攻擊 ，白男嫌犯大罵「傻x亞裔婊」。(市警提供)

曼哈頓韓國城先鋒廣場(Herald Square)近日發生，一名亞裔女子遭一名白人男子推倒在地，並被辱罵種族歧視言論；市警10日公布嫌犯體貌，徵詢線索以破案。

警方表示，案件發生在2022年12月31日的下午3時15分左右，位於六大道交西33街處，56歲的亞裔婦女被白人男子無故推到在地；並辱罵她「傻x亞裔婊，還想被揍嗎？」(Stupid Asian b---h, do you want another one?)

該攻擊案造成受害者手臂受傷，但她拒絕醫療救治；現該案也交由市警仇恨犯罪小組(NYPD Hate Crimes Unit)調查。

根據市警顯示，案發地所在的曼哈頓南區警署(也稱市警14分局)是全市2022年反亞裔仇恨案件最高發轄區，包含了先鋒廣場、時報廣場等人流密集的繁華地段，全年共發生近40起仇恨罪案；而2022年1月，華裔女子高慧民(Michelle Aylssa Go)也在此遭非洲裔遊民馬秀(Simon Martial)推入鐵軌身亡。

警方10日公布案發地附近監控，圖像顯示該嫌犯身高約5呎6吋，體重155磅，身材魁梧，深色短髮，留有絡腮鬍；最後一次被人看到時穿著一件印有白色字的紅色帽衫，下身黑色褲子外還套著迷彩運動褲，腳穿黑色運動鞋。

警方呼籲民眾，若看到圖中體貌特徵相似者，可立刻撥打止罪熱線(800)577-TIPS(8477)，也可登錄止罪網站https://crimestoppers.nypdonline.org/，或通過手機發消息至274637(CRIMES)，然後輸入TIP577，或在推特上@NYPDTips，還可通過止罪手機應用程序「CS-NYC」提供線索，消息來源保密。

亞裔 曼哈頓 手機

上一則

紐約公校華裔清潔工 被控曝露下體

下一則

與妻女闊別7年 中餐館下班車禍奪命 華男團圓夢碎

延伸閱讀

消費者票選：巧達蛤蜊濃湯榮獲最佳海鮮湯冠軍

消費者票選：巧達蛤蜊濃湯榮獲最佳海鮮湯冠軍
仇恨犯罪未熄 紐約曼哈頓檢方積案創新高

仇恨犯罪未熄 紐約曼哈頓檢方積案創新高
法拉盛2竊案 華人經營托兒所也遭殃

法拉盛2竊案 華人經營托兒所也遭殃
租金穩定公寓 紐約州續約平均月租1500

租金穩定公寓 紐約州續約平均月租1500
10日起 紐約客可以「滑過」曼哈頓天際線

10日起 紐約客可以「滑過」曼哈頓天際線

熱門新聞

華女收到陌生短信，直呼她英文名並熟悉居住地。(陳佳惠提供)

華女收殺豬盤短信 名字、居住地…對方全知

2023-01-05 06:42
受害人說，地鐵遇危險，在確保安全的情況下，應立刻按緊急按鈕報警。(警方提供)

小紅書網紅博主紐約地鐵遇襲 夫頭破血流腦震盪

2023-01-04 14:15
抱著銀行錢袋，正逃離8大道大通銀行門口作案現場的嫌犯。(警方提供)

紐約8大道大通銀行門口運鈔車被偷 3賊拎走30萬元

2023-01-08 14:52
在2018年被捕的華裔工程師鄭曉青(右)。(取自臉書)

華裔工程師竊GE機密 量刑被判兩年

2023-01-04 11:41
亞裔與女屋主與丈夫合力制伏入室搶劫的劫匪。(記者牟蘭／翻攝)

獨／公寓亞裔女尖叫力阻男賊 鄰居協助報警逮人

2023-01-07 22:29
馬先生向「免費法律服務移動中心」求助。(記者牟蘭／攝影)

「你為何不上班」 紐約華男被租客訴騷擾

2023-01-07 10:25

超人氣

更多 >
雙護照進出中美 移民律師：後果很嚴重

雙護照進出中美 移民律師：後果很嚴重
危害健康堪比二手菸 聯邦擬禁瓦斯爐…紐約新房已不能再用

危害健康堪比二手菸 聯邦擬禁瓦斯爐…紐約新房已不能再用
美女官員與副市長在婚房啪啪啪…丈夫拍下姦情 揚州市府「正在查」

美女官員與副市長在婚房啪啪啪…丈夫拍下姦情 揚州市府「正在查」
數位芬太尼 讓美國人上癮…全美16州「禁用TikTok」

數位芬太尼 讓美國人上癮…全美16州「禁用TikTok」
與妻女闊別7年 中餐館下班車禍奪命 華男團圓夢碎

與妻女闊別7年 中餐館下班車禍奪命 華男團圓夢碎